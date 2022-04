La economía circular de la aceituna

De cada cien kilos de aceitunas que llegan a una almazara, solo veinte acaban transformados en aceite de oliva. Lo demás son los restos que quedan de agua, piel, pulpa y hueso del fruto. Y eso con el olivar tradicional, porque con el superintensivo, que cada vez gana más terreno, la proporción puede ser incluso algo menor. Esto se traduce en que en una campaña como esta última, que ha traído un récord histórico de producción en Extremadura superándose las cien mil toneladas de aceite de oliva, se habrán generado aproximadamente cuatrocientas mil toneladas de estos residuos.

O mejor que residuos, subproductos, porque hacer una gestión adecuada de ellos no solo evita que entorpezcan o ralenticen el proceso de producción, también puede ser una oportunidad económica. Son los dos objetivos en los que trabaja desde hace más de veinte años Troil Vegas Altas, una industria cooperativa ubicada en la localidad pacense de Valdetorres. Transforma el alperujo en aceite de oliva de orujo crudo (que posteriormente es refinado) o biomasa y gracias a él produce también electricidad. Empezó en el 2001 con 21.000 toneladas y este año han sido 76.000, su máximo, después de que fueran 53.000 en el ejercicio anterior. Una progresión en la que ha sido determinante la incorporación de nueva superficie de cultivo superintensivo por parte de sus socios o la puesta en regadío de la ya existente. «Este año ha sido excepcional, pero de cara al futuro se puede seguir esperando algo similar, porque continúan entrando nuevos cultivos en producción», señala José Calama, gerente de esta cooperativa, un ejemplo perfecto de lo que es la economía circular llevada a la agricultura.

Troil recoge el producto sobrante de sus nueve socios, ocho almazaras y una planta de concentrado de tomate, «a la hora», antes de que sus tolvas de acumulación se llenen, lo que evita dilaciones en el proceso.

«En estas plantas, o consigues ser muy eficiente, o la rentabilidad económica es nula» JOSÉ CALAMA - GERENTE DE TROIL VEGAS ALTAS

«Si la industria no puede deshacerse de su residuos de producción tiene el mismo problema que si no puede molturar toda la aceituna que le entra, que esta se le pudre, tiene que alargar la campaña o no puede tratarla toda», aduce. En este caso, en vez de por la entrada, el cuello de botella estaría «por la salida, pero si no hay capacidad de gestión de tus subproductos no podrás seguir produciendo, así que igual de importante es un lado como el otro», detalla Calama, que añade que este aspecto ha cobrado especial importancia en los últimos años, en los que ha ganado peso la elaboración de virgen extra, el aceite de más calidad y mejor precio. «Si tú no puedes procesar el aceite en el mismo día que te entra en la almazara, la aceituna va perdiendo calidad y aumenta su acidez», razona.

Separado el hueso del alperujo, este pasa a la almazara donde, una vez centrifugado y deshidratado parcialmente, se obtiene el aceite de orujo de oliva, que necesitará aún procesarse fuera, en una refinería, para ser apto para consumo humano. En ella se le restará acidez y se le dará sabor y aroma con un poco de virgen extra, aunque desde el punto de vista nutricional ambos productos «son prácticamente iguales», apunta el gerente de Troil, que señala que el aceite de orujo «es un gran olvidado» en España, que exporta un 85% de su producción y donde es poco consumido. «No se entiende que se compre tanto aceite de semilla refinado cuando son mucho peores para nuestra salud que el de orujo y están al mismo precio», indica. El desabastecimiento de otro aceite vegetal, el de girasol, a causa de la invasión rusa de Ucrania, ha hecho que se despierte más el interés por él y que negocios como «churrerías» o las dedicadas a fabricar ‘snacks’ lo estén considerando como alternativa. También ha impulsado su precio al alza, que en lo que va de año ha pasado de 1,8 a 2,15 euros por kilo.

Aprovechamiento energético

Troil Vegas Altas cuenta con una planta de cogeneración (generación combinada de electricidad y calor) con motores de gas natural y con una potencia eléctrica instalada de 4,3 megavatios (MW). Esta central atiende todas las necesidades eléctricas y térmicas del proceso de tratamiento del alperujo, pero además le permite exportar anualmente alrededor de 30 gigavatios hora (GWh) de electricidad.

La eficiencia energética global anual de la instalación sobrepasa el 65%, siendo superior al 80% durante el proceso de tratamiento y secado del alperujo, ya que el calor de los grupos, tanto de los humos de gases de escape como de la refrigeración de los radiadores, se aprovecha para esta función. «En estas plantas, o consigues ser muy eficiente, o la rentabilidad económica es nula», reitera Calama, que cita esta como una de las principales razones por las que en los últimos años la capacidad de procesado de alperujo no está aumentando en la región al mismo ritmo que la de la industria oleícola. «Extremadura hasta hace bien poco no producía más de 50.000 toneladas de aceite al año y este se ha pasado de las cien mil, pero la capacidad de procesamiento [de los subproductos] ha variado bien poco», asevera.

No acaban aquí los usos que se dan a estos sobrantes. Alrededor de un 8% del alperujo que llega es hueso. «Lo vendemos cada vez más para calderas domésticas o para piscinas climatizadas, institutos o ayuntamientos», cuenta. Industrias agroalimentarias, desde secaderos de maíz o tabaco hasta granjas avícolas y explotaciones porcinas pasando por el sector vitivinícola también lo utilizan como combustible ya que «es mucho más barato que el gasoil». En un año convencional, la planta produce unas cuatro mil toneladas de hueso. Este rondarán las cinco mil.

Ctaex tiene en marcha sendos proyectos para obtener biogás y un antioxidante destinado a alimentación animal

Con todo, resta todavía una parte de los residuos del proceso de producción de aceite a los que aún no se da utilidad. En estos momentos, el Centro Tecnológico Agroalimentario Extremadura (Ctaex) tiene en marcha dos proyectos de investigación que persiguen valorizar esta ‘fracción de rechazo’, con vistas a su implantación en Troil Vegas Altas. A través de uno de ellos se busca obtener un compuesto antioxidante que pueda emplearse para enriquecer la alimentación animal; el otro plantea la producción de biogás a partir del alpechín.

Alrededor de un 15% de toda la masa que procesa Troil es harina de aceituna desgrasada que se emplea para alimentación animal. La investigación del Ctaex trata de aprovechar un componente antioxidante que contiene el alpechín como suplemento que se añadiría a esta pulpa.

Tras estudiar «distintas tecnologías de secado» de este subproducto (que es la parte líquida), «ya se ha conseguido deshidratarlo y ahora se están haciendo diferentes formulaciones con la pulpa y viendo cuál es su contenido en hidroxitirosol, que es el compuesto que interesa para alimentación animal, porque es un antioxidante», detalla Laura Moreno, responsable de Proyectos de I+D en el Área de Ingeniería de Ctaex. Este polifenol es responsable de buena parte de las propiedades saludables del aceite de oliva virgen.

En cuanto al biogás, se logra aplicando un proceso de digestión anaerobia, que hace que la materia orgánica, en ausencia de oxígeno y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se descomponga en una mezcla de gases dentro de unos reactores biológicos. Con él «se obtienen dos productos principales: por un lado, el biogás, que tiene una composición mayoritaria de metano; y por otro, un lodo digerido que puede utilizarse como fertilizante», precisa esta investigadora. La idea es que el biogás generado en la industria de Valdetorres se aproveche en su planta de cogeneración, sustituyendo a parte del gas que está consumiendo procedente del exterior, «con lo cual tanto medioambientalmente como económicamente sería muy beneficioso», resalta Moreno.

Este proyecto está ya en fase de pruebas, que se realizan en la planta piloto con la que cuenta el Ctaex.