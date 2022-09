Los veterinarios especialistas en medicina bovina tienen claro que las «vacas no son las culpables del calentamiento global», por lo que ven necesario «romper» con esa idea asentada en una parte de la sociedad. Así lo explica el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe), Joaquín Ranz, en el marco del XXXI Congreso Mundial de Buiatría, que se clausura hoy en Madrid. La buiatría es la especialidad médica veterinaria dedicada a los bovinos y al resto de los rumiantes.

Las emisiones del ganado, en especial del vacuno, suelen estar en el punto de mira de una parte de la sociedad, organizaciones e incluso instituciones, ¿cómo se aborda este asunto en el encuentro de Madrid?

Intentando romper ese tópico que es un poco cuestionable. Hay que demostrar cómo los cálculos que la FAO hizo en su día sobre las emisiones de metano no eran ajustados a la realidad. En la pandemia se vio claro que las vacas no tenían la culpa porque las granjas siguieron funcionando y, sin embargo, bajaron los niveles de metano, ya que se redujeron las emisiones al usar menos combustibles fósiles debido al menor uso de los transportes. También hay que tener en cuenta que el metano es un gas que, aunque se acumula en la atmósfera, se degrada, a diferencia del CO2. No sé hasta qué punto el esfuerzo desmedido en disminuir las emisiones de metano repercutirá directamente en el calentamiento del planeta.

Estamos terminando un verano que ha sido especialmente virulento en cuanto a los incendios en el medio rural, ¿cómo pueden contribuir los rumiantes que pastan a minimizar los riesgos?

Aunque no es un tema veterinario, se ha incluido en el congreso porque tenemos una sensibilidad especial con el mundo rural ya que estamos en contacto diario con él. Es evidente que las fincas con animales están cuidadas porque no hay malas hierbas ni rastrojos sensibles a un incendio por lo que la ganadería, con su actividad, es un cortafuegos natural que evita los fuegos. No se trata de emplear grandes recursos en limpiar el monte porque eso es poco sostenible, supone un gasto permanente en personas limpiándolo y con la capacidad limitada que eso tiene. Se trata de mantener la actividad ganadera para que, de forma natural, lo tengamos garantizado y evitemos esos incendios.

No sólo somos médicos de animales, sino que también tenemos una labor de servicio público

Abordar la sanidad mundial bajo el concepto ‘One Health’ (’Una salud’) es algo reivindicado por la profesión veterinaria. ¿Desde cuándo es para el veterinario un concepto esencial?

La profesión veterinaria lleva ocupándose de la salud pública como primera barrera defensiva desde toda la vida. Los veterinarios se ocupan de esa salud pública desde su trabajo en el campo, en los mataderos o en la industria agroalimentaria inspeccionando los productos de origen animal. No sólo somos médicos de animales, sino que también tenemos esa labor de servicio público. El veterinario es un inspector y una garantía sanitaria de que los alimentos de origen animal que se consumirán están sanos. En cuanto al concepto ‘One Health’, es ahora mismo la palabra más moderna que indica cómo todas las profesiones sanitarias están interconectadas y que se puede trabajar al unísono.

Uno de los retos del ‘One Health’ es la lucha contra las resistencias antimicrobianas. ¿Qué papel está jugando la medicina veterinaria en este reto?

Precisamente, en el congreso veremos cómo las prescripciones veterinarias de antibióticos son una realidad porque hacemos un uso restringido de algunos antibióticos que también se aplican en humanos. Tenemos antibióticos clasificados en categorías y se usan una serie de ellos que ya no se suministran a las personas y no se generan así resistencias.

¿Cómo está en España la situación sanitaria de la cabaña ganadera bovina en cuanto a la tuberculosis y a la brucelosis?

España lleva trabajando estas dos enfermedades desde hace más de 30 años gracias a campañas de saneamiento ganadero y estamos en un nivel muy envidiable. Las tasas de tuberculosis son muy bajas y en cuanto a la brucelosis hay muchas comunidades autónomas donde está erradicada. Las enfermedades de la lengua azul y de la fiebre aftosa no dejan de ser preocupantes también, aunque no sean zoonosis, porque son contagiosas entre los animales y tiene su repercusión económica en la cabaña.