Acaba de incorporarse a la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa) ¿Cuáles van a ser sus principales líneas de trabajo como responsable de organización?

Creo que mi propósito fundamental debe ser la aportación de valor a la organización desde mi función, sumar para mejorar, siempre. Pienso que no debemos pasar nunca por ningún lugar sin dejar lo mejor de nosotros. Soy consciente de que nos enfrentamos a intensos desafíos enmarcados en los tiempos que vivimos, y en general las organizaciones están en pleno proceso de transformación, siendo el objetivo de siempre poner al cliente en el centro de las estrategias, pero para lograrlo ahora más que nunca debemos posicionar a las personas que forman nuestros equipos de trabajo. La transformación se consigue con esfuerzo y tiempo dedicados a la comunicación, la colaboración, fomentando las relaciones enmarcadas en el dialogo social y la negociación colectiva, conociendo las inquietudes y expectativas de quienes formamos Cetarsa, la cultura, las formas de trabajar, las mejoras a plantear; y ello enmarcará gran parte de mi trabajo, con la perspectiva de propósito social que toda gran compañía debe desarrollar, teniendo claro que igualdad y diversidad deben ser una prioridad.

Tras su experiencia profesional en diversos proyectos y sectores ¿Qué puede aplicar de esas experiencias a la organización de Cetarsa?

El balance de mi trayectoria profesional en diferentes proyectos y sectores no puede ser otro que muy positivo. Ha sido enriquecedor en lo profesional y en lo personal, permitiéndome tener distintas perspectivas de los negocios desde diferentes posiciones. Esa trayectoria tan diversa me ha hecho afrontar cualquier nuevo reto que se me ha presentado con fuerza y optimismo. Las experiencias me han hecho crecer en todas las facetas de mi vida, y creo me han permitido desarrollar actitudes muy valiosas como la empatía, la adaptabilidad o la resiliencia. Una cosa muy importante respecto de las distintas acciones que desarrollo es realizarlas con coherencia. No entiendo línea divisoria entre lo que haces y lo que dices, por lo que trabajar con autenticidad, credibilidad, transparencia y respeto son indiscutibles para mí, y esos valores por encima de todas las cosas debo agradecérselo a la educación que he recibido en casa, a mis referentes familiares, a mis héroes cotidianos, a quienes más cerca tengo y admiro. Parte de esto es lo que me gustaría transmitir en Cetarsa, siendo apoyo, empuje, ayuda e impulso aportando lo aprendido en mi camino.

Organizar los flujos de trabajo en una empresa con tantos trabajadores debe ser muy complejo… ¿Qué es lo más difícil?

Las personas respondemos a las necesidades del negocio cuando nos enamoran y atraen: adaptar la empresa al cambio constante con equipos comprometidos, y atraer nuevo talento requieren estilos de gestión flexibles, humanos y cercanos. Es fundamental trasmitir una actitud de «no derrota» ante los cambios, desarrollando de forma continuada las habilidades y conocimientos de las personas, generando un entorno de trabajo en el que las personas puedan aflorar y desarrollar todas sus capacidades, y en el que además sientan que cuidamos de su bienestar. Primordial es respetar la diversidad y promover la igualdad; potenciando un liderazgo inclusivo en toda la cadena de responsabilidades e impulsar una cultura de compromiso social y valores compartidos entre el personal. Evaluar las políticas y prácticas de gestión actuales, e identificar donde y como pueden mejorar es un paso imprescindible para llevar a cabo una óptima organización, orientándonos a mejorar procesos e incorporar nuevos, favoreciendo la integración y coordinación de todas las unidades organizativas de la empresa, y buscando la adaptación organizativa permanente (estructura flexible) ante los cambios sociales, económicos y tecnológicos que afecten a la empresa. Además, quiero destacar el especial papel que juega históricamente las mujeres en nuestra empresa y sector. Su trabajo es esencial para el crecimiento y desarrollo económico, social y cultural; no se entiende Cetarsa, nuestro sector y el medio rural en general sin las mujeres, aunque ese papel no siempre goza de la suficiente visibilidad y reconocimiento. Incorporar la filosofía de diversidad e igualdad para unificar esfuerzos y alcanzar una mejor cultura colaborativa se traduce en mayor fortaleza corporativa.

Cetarsa tiene una plantilla ya con un equipo humano de edad avanzada ¿Se está produciendo el relevo generacional?

Cetarsa viene asumiendo el reto de conformar equipos de trabajo intergeneracionales y adaptarse a un nuevo entorno en el que las necesidades individuales, el relevo generacional y el bienestar integral de todas las personas son un importante desafío. Estamos realmente inmersos en una transformación cultural, donde convergen diversidad de intereses y prioridades, y donde estamos trabajando en identificar los puntos de encuentro intergeneracionales, junto con las demandas y necesidades de las personas de mayor edad, para alcanzar el equilibrio y articular el perfil de la organización del futuro. La convivencia actual de generaciones implica una oportunidad enriquecedora, y debemos estar preparados para ello, impulsando la compresión, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Cada generación tiene su propia manera de pensar, actuar y desenvolverse en su entorno laboral, por lo que debemos promover un continuo ambiente de trabajo en el que todos los integrantes sientan que sus habilidades y opiniones son valoradas. Debemos favorece la retroalimentación y la creación de equipos de trabajo más transversales, igualitarios e integrales, con experiencias complementarias, impulsando el intercambio y transmisión de conocimientos, y competencias; fomentando el crecimiento individual y profesional de todo nuestro personal.

¿Cuál considera es el perfil profesional más demandado en la actualidad?

Sin duda estamos en una época clara transformación en el puesto de trabajo. El mundo actual nos obliga a estar en constante cambio, siempre adaptándonos a nuevas necesidades y nuevos retos profesionales. Ser un profesional polivalente que aúne diferentes habilidades es primordial. Las acciones en las empresas se realizan con objetivos concretos y fundamentales, por lo que es muy valorada la visión estratégica, junto con la capacidad de gestionar un buen nivel de tareas y organización. Saber coordinarse y ser capaces de cooperar con otras personas, nos hará mucho más eficaces y productivos. La actitud es fundamental, en la vida y en el trabajo. Disponer de una actitud de mejora, crítica, constante aprendizaje y de apertura de mente, ayuda a la adaptación a la empresa y al puesto, y sin duda determinará mucho el éxito o el fracaso en el proyecto, y la gestión emocional de lo que ocurra. También es muy relevante, que las organizaciones tengamos muy presentes lo que las nuevas generaciones buscan, fórmulas alejadas de las tradicionales y para atraerlos debemos ser capaces de ofrecer diferentes opciones, buscando ser atractivos e intentando ofrecer lo que demandan, como flexibilidad, formación, desarrollo, posibilidades de promoción y trabajar en una compañía con compromiso social.

¿Qué significa para Cetarsa ser una Empresa Socialmente Responsable?

Entendemos que nuestra empresa no es un ente aislado, sino que somos una parte más de la sociedad, con influencia sobre la misma, desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo económico y provocamos un impacto en las localidades donde desarrollamos nuestra actividad que nos motiva a que la Responsabilidad Social forme parte integral de la estrategia empresarial. Tener una cultura de responsabilidad en todas las áreas, a nivel transversal, es una prioridad, compartiendo valores empresariales de honestidad, igualdad y calidad. Algunos problemas y preocupaciones sociales han ganado peso en los últimos años y tenemos que ser individualmente responsables para poder crear cambios de gran impacto en cada parte de la sociedad comenzando por nosotros mismos. La sociedad demanda, cada vez más, que las empresas nos comprometamos a transformar la realidad, y es, más que nunca necesario que el sector empresarial lidere el cambio hacia sistemas más justos y sostenibles.