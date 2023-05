Extremadura permitirá la alimentación convencional para el ganado ecológico

Las explotaciones de ganadería ecológica extremeñas podrán suministrar temporalmente alimentación convencional a sus animales ante la situación de «catastrófica» sequía que se atraviesa. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería por la que se establecen los requisitos y procedimiento para solicitar esta excepcionalidad a la que, según las estimaciones de la Consejería de Agricultura, podrán acogerse hasta 350 explotaciones que operan en la comunidad autónoma y que en total suman unas 95.000 cabezas de ganado.

En principio la normativa europea obliga a que estos ganaderos mantengan a sus ejemplares con materia prima cien por cien ecológica si quieren comercializar sus productos con este marchamo. También a que la obtengan principalmente en la misma explotación en la que los animales se crían o en otras de la misma región.

Sin embargo, se arguye en la resolución, la falta de lluvias que se arrastra desde hace varios ejercicios y que se ha agravado en el actual año hidrológico «ha originado una situación de pérdida de pastos, producción de cereales, paja y/o heno, así como una importante reducción de los cultivos de secano, sistemas productivos de los que depende la alimentación del ganado ecológico». Una merma que obliga a suavizar estas exigencias.

La medida era ya «imprescindible» para la supervivencia de estas explotaciones, defiende José Manuel Benítez, responsable de Agricultura y Ganadería Ecológicas de COAG. «Normalmente» en ganaderías en extensivo, con los pastos y forrajes que se reservan en primavera, «tenemos hasta final del verano», aduce. Pero sin haber entrado aún en el periodo estival, «ya no queda comida en el campo» y los forrajes y piensos ecológicos, «aunque queramos, no los encontramos.Casi no se encuentran ni los convencionales», remacha. Y en cuanto a los piensos, los ecológicos «cuestan el doble» que los normales, ya de por sí disparados, por lo que recurrir a ellos no es viable. Más cuando a pesar del sobreesfuerzo que, en términos económicos y de manejo supone la gestión de estas cabañas, el precio de su carne es luego «prácticamente» el mismo que el de la procedente del resto de ejemplares, lamenta.

«Ya no queda comida en el campo y los forrajes y piensos ecológicos, aunque queramos, no los encontramos» José Manuel Benítez - Responsable de Agricultura y Ganadería Ecológicas de COAG

La vigencia de esta medida ha comenzado hoy y se prolongará hasta el próximo 30 de noviembre, si bien días antes de su finalización se revisará la situación por si resulta necesario ampliarla. Asimismo, en caso de cesar la coyuntura de sequía, la autorización quedará suspendida en el momento en el que los animales puedan alimentarse de nuevo conforme al reglamento europeo.

La disposición es aplicable a las producciones ganaderas ecológicas de las especies cuya alimentación se basa en los pastos, los cultivos de secano y la vegetación silvestre: bovino, equino, ovino, caprino, y porcino extensivo.

Aunque durante los próximos meses se podrá recurrir a materias primas de origen agrícola no procedentes de agricultura ecológico, será así siempre que no se hayan preparado empleando disolventes químicos ni contengan organismos modificados genéticamente o productos derivados de ellos. Los alimentos serán de dos tipos:forrajes y paja (se podrán solicitar las cantidades que el ganado vaya a consumir en el período de excepción); y grano y pienso (la suma de ambos estará limitada a un 50% de la cantidad media total de los piensos que el ganado vaya a consumir lo que dure la excepción).

«De cara a los consumidores, para que estén tranquilos», Benítez deja también claro que «en ningún caso» la carne de estos animales entrará en el mercado con la etiqueta ecológica sin haber pasado previamente por un periodo de conversión en el que vuelva a alimentarse tal y como recoge la normativa sobre este tipo de producción certificada.

Procedimiento

Los interesados en acogerse a la medida deberán presentar el formulario correspondiente (descargable desde la web institucional de la Junta) a la Autoridad de Control de producción Ecológica de Extremadura, que será quien la autorice o no a cada solicitante mediante resolución.

También en Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizo el pasado martes la excepcionalidad de la alimentación convencional del ganado ecológico por la sequía para prevenir problemas de bienestar animal, una medida que estará vigente en este caso hasta el próximo 30 de septiembre, un plazo que será igualmente revisable.