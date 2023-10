"La feria es un lujo al que no debemos permitirnos no ir". Así valora Gregorio Moreno Fernández de Córdova, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta, la participación en la última Feria Internacional Ganadera de Zafra (FIG). En ella las subastas presenciales de vacuno y ovino han vuelto a registrar cifras de remates prepandémicos.

Durante algunos años se consideró que las subastas virtuales desbancarían a las tradicionales. Sin embargo, los buenos resultados de la última FIG apuntan a que el modelo de concurso morfológico previo y exhibición de animales estabulados es el que más convence a los ganaderos, aunque no se descartan, en ocasiones, las fórmulas mixtas.

En 2022, todavía con los coletazos del covid-19 en nuestras vidas, el remate de las subastas de vacuno en la FIG fue de 76.640 euros. En la última edición, celebrada a finales del mes de septiembre, fue de 92.330 euros, y eso a pesar de que la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) hizo que muchos profesionales del campo no se animaran a trasladar sus ejemplares al ferial.

Charolés

Juan Diego Bonilla Galán, director técnico veterinario de la Asociación Nacional de Charolés, explica que aún los ganaderos «no están por lo virtual y prefieren lo presencial». En la FIG 2023 los resultados han sido muy buenos, pues el remate total se acercó a los 20.000 euros y por un ejemplar de la ganadería de José Tello, el mejor valorado de la feria, se llegó a pagar 5.300 euros, el máximo precio de toda la feria. Es el segundo año consecutivo que la raza charolesa consigue este resultado. «Esta calidad después repercute en los ganaderos compradores», añade. Las subastas y compraventa de ganado online están verdes. «El ganadero comprador prefiere ver el animal in situ, su funcionalidad y las sensaciones que le transmite. Eso por mucho vídeo y foto que se aporte no se ve. Al menos, por ahora», señala. La próxima feria a la que concurre la asociación será en Albalá (Cáceres), del 26 al 29 de octubre.

Retinta

Otra de las grandes razas vacunas que tienen gran desarrollo en Extremadura es la retinta. Es cierto que presentaron pocos animales a subasta en la FIG, aun así sólo quedó uno desierto y los remates fueron importantes para la raza, tanto en sementales como en hembras. Gregorio Moreno, presidente de la asociación, explica que suelen tener subasta presencial a las ferias a las que asisten. "Una vez hicimos una mixta y con el retardo de la conexión todo fue muy engorroso y no me convence. El retardo de la conexión enfría. Los animales hay que verlos y la puja añade mucho dinamismo. Ya no es cuestión de nostalgia. Creo que las subastas presenciales deben seguir existiendo porque además es la forma de enseñas los ejemplares selectos”, concluye. La asociación tiene sus próximas citas en Fegasur (Cádiz) y la Agroganadera de Trujillo.

Durante la pandemia se pensó que las pujas virtuales se impondrían

En cuanto a la raza Limusina, los 7 animales que se presentaron se adjudicaron, con un remate de 27.300 euros, destacando un ejemplar de la ganadería de Concha Piquer, que llegó a los 4.400 euros. Javier García Calvillo, director técnico de la Federación Española de Criadores de Limusín añade que ellos suelen tener un modelo de subastas mixtas, es decir, presenciales, pero con la posibilidad de pujar on line. A mediados de diciembre la raza tendrá una subasta en el Censyra de Badajoz.

Berrenda

Otra raza que ha tenido un papel emergente en la FIG, ha sido la Berrenda, que ha ofrecido la posibilidad de pujar online, circunstancia que han aprovechado algunos ganaderos. Los remates han sido muy buenos, tanto en la variedad negra como en colorado. Acudieron a la FIG con un centenar de ejemplares.

No podemos obviar que en ovino, las subastas de Zafra, también han vuelto a los niveles deseados. Desde las diferentes asociaciones han valorado los resultados como uno de los mejores de los últimos años, con un remate total de la jornada de 49.670 euros en las distintas razas a puja. Esperaban movimiento en el parqué, pero no tanto.