«Hay que dar más servicios al olivicultor para ser competitivos»

Avanzar hacia unos tamaños más grandes tanto de parcelas como de explotaciones junto con una apuesta por el olivar intensivo. Son los ámbitos en los que el sector cooperativo oleícola tiene un mayor margen para incrementar su competitividad, defiende Antonio Ruz, gerente de la Cooperativa Agraria San Roque, de Arjonilla (Jaén). Esta cooperativa, que agrupa a un millar de olivareros y produce al año en torno a 4,5 millones de kilos de aceite, ha puesto en marcha varios proyectos piloto entre sus agricultores destinados a afrontar estos retos. Solo mejorando la rentabilidad se podrá sobrevivir en un mercado en el que cada vez tienen más peso la producción superintensiva y actores como los fondos de inversión. Ruz abordó este tema en una ponencia el pasado viernes en las VIII Jornadas del olivar y del aceite ecológico, celebradas en la localidad pacense de Almendral.

¿En qué parte de la cadena de producción del aceite de oliva están los mayores márgenes para mejorar la competitividad?

La cadena de valor se compone de varios eslabones. El primero sería la fase agraria, el olivarero. Luego están las almazaras, las envasadoras y la distribución. Lo que afecta a los agricultores, más si son cooperativas, son la agraria y la de almazara. En esta última es muy poco el margen: según los últimos estudios del ministerio, el coste de molturación supone un 7% del precio de la botella, mientras que la fase agraria sería el 75%. En este caso, el beneficio del agricultor será la diferencia entre lo que la cooperativa le pague y lo que a él le cueste producir. Lo que la cooperativa le paga suelen ser aceites vendidos a granel a los que el mercado les pone un precio que, como se está viendo estos años, muchas veces depende de la disponibilidad: si hay poca sube mucho y, si es al contrario, baja hasta unos límites que no es rentable. Así que el mayor margen de mejora estaría en los costes de producción del olivicultor.

¿Y dentro de los costes, qué es lo que puede optimizarse?

El coste depende de varias cosas. La primera es el tipo de olivar. Si es de sierra resulta mucho más caro que uno de llano tradicional, y este es más que uno intensivo o que uno superintensivo. Pero esto solo es un factor, que hasta ahora se ha tratado mucho, pero nosotros hemos abordado una segunda cuestión. Habitualmente los agricultores suelen tener el olivar como una segunda actividad. No acostumbran a ser profesionales que lleven muchas hectáreas. Eso implica que su explotación es pequeña, con lo cual los medios no se amortizan suficientemente. También las parcelas que componen la explotación suelen ser igualmente de escasa dimensión. En Jaén el 75% tiene menos de cinco hectáreas, con una media que es de dos, y la parcela promedio es de 0,6 hectáreas. Eso implica un sobrecoste de unos 500 euros más por hectárea y año en la pequeña parcela, por el ‘efecto borde’ o por tener que desplazarse entre ellas. A eso se suma otro sobrecoste por pequeña explotación de 500 euros más.

¿Y cuáles serían los tamaños óptimos?

Hemos visto que el tamaño óptimo de la parcela para que no tenga ese gasto es de tres hectáreas. En cuanto a la explotación, un olivarero empieza a ser rentable con un tractor a partir de unas 50 hectáreas. De forma que si uno con cinco se lo compra, en total está pagando mil euros más por hectárea por la amortización, frente a uno que no lo tenga.

¿Y cómo influye el tipo del cultivo?

Es el tercer factor determinante. Un olivar tradicional en llano, que fuese susceptible de transformarse en intensivo, está perdiendo rentabilidad frente a él, porque el intensivo produce más por hectárea y además sus costes de recolección son menores. Estimamos que tiene una ventaja de 800 a 1.200 euros por hectárea y año.

«Las cooperativas vertebran la economía de los pueblos, y sin ellas, probablemente muchos desaparecerían. Pero tienen que ser capaces de ganar dimensión»

¿En qué medida sería aplicable a Extremadura todo este diagnóstico?

El perfil de olivarero es muy parecido. Para ellos suele ser una actividad secundaria o terciaria, con la que consiguen un ingreso extraordinario. No suele haber un profesional con una dimensión suficiente.

Otro problema que afronta el sector es el relevo generacional…

Sí. Hay agricultores cada vez más mayores, personas que en su día tenían el olivar como segunda actividad y estaban trabajando en el campo y consiguiendo unos costes de explotación competitivos al usar mano de obra familiar que no facturaban. Estaban en algo más de dos euros por kilo de aceite, con lo que podían mantener su actividad. Pero cuando ya se hacen mayores, ¿qué está pasando? En muchas ocasiones tienen que tirar de servicios externos para que le hagan ese trabajo y ya se van a unos costes por encima de 3,8 euros. Cuando ese coste está por encima de precio de venta, la actividad no es rentable. Ahora tenemos un precio de venta ficticio muy alto, pero en años normales, la media en España ha sido de 3,12 euros. Y si no se cubren costes, los agricultores se plantean vender el olivar o arrendarlo.

Entonces, este escenario de altos precios está enmascarando un problema que sigue latente…

Exacto. El ciudadano de a pie no entiende que ahora no se esté ganando dinero en el sector, cuando en realidad este año no se está ganando. Si el aceite está a ocho euros, es un buen precio, pero si la producción es muy pequeña, mis costes también suben. Tienes que mantener tu estructura. Y la falta de mano de obra tampoco se hace evidente porque hay pocos kilos que recoger, pero cuando llegue una campaña normal, probablemente no se encuentre gente.

«Ahora tenemos un precio de venta ficticio muy alto, pero en años normales, la media en España ha sido de 3,12 euros. Y si no se cubren costes, los agricultores se plantean vender el olivar o arrendarlo»

¿En qué han consistido los proyectos que han puesto en marcha la Cooperativa San Roque?

La cooperativa, junto con la Universidad de Jaén, Oleocampo, Prodecam, Interóleo y el Ifapa de Granada, creamos un grupo operativo para poner en marcha las estrategias que se habían planteado. Demostramos que el servicio de gestión de fincas, en este caso el de picado de restos de poda, es 4 o 5 veces más eficiente si se hace por zonas que de forma particular, coordinando a los agricultores. Por otro lado, cada año se han ido transformando unas 50 hectáreas de tradicional en intensivo. Ahí ha habido un cambio de mentalidad. Además, la cooperativa está gestionando ciertas labores de sus asociados. Tenemos un servicio de maquinaria para el tratamiento foliar de los olivos, labrarlos, picar el ramón, ... menos la recolección y la poda, lo demás lo hacemos todo. Con eso logramos que un agricultor, por ejemplo, no tenga que comprarse un tractor. También queremos crear una aplicación para poner en contacto a socios que quieran arrendar sus olivos con jóvenes agricultores que se quieran incorporar a la actividad. Así, la cooperativa les facilita esa tierra y tienen superficie suficiente para acceder a las ayudas; y a quien por edad ya no puede trabajar su campo, le da la tranquilidad de que sus olivos estarán bien llevados y van a tener una renta.

¿Qué debe aportar el modelo cooperativo al sector oleícola?

El modelo cooperativo se creó en su día por las necesidades de algunos agricultores de molturar su aceituna. Les dio un servicio que les faltaba, pero ahora surgen más cosas. Pueden necesitar que les gestionen la finca porque ya no son capaces de hacerlo con sus medios. Las cooperativas vertebran la economía de los pueblos, y sin ellas, probablemente muchos desaparecerían. Pero tienen que ser capaces de ganar dimensión. Si los pequeños no se organizan, los grandes se los comerán. Si las cooperativas no dan esos servicios a los agricultores para que alcancen esa dimensión, al final el mercado les obligará a malvender su explotación, con el riesgo de empobrecimiento de su comarca o provincia.

