La Gallina Azul Extremeña prepara el salto a la sostenibilidad y la economía rural

La casa de cultura de Losar de la Vera acoge, a partir de las seis y media de la tarde de hoy, jueves 11 de julio, la primera jornada sobre la Gallina Azul Extremeña, raza autóctona en peligro de extinción que, gracias al trabajo del Grupo Operativo (GO Galliextrem), puede convertirse en la dinamizadora de la economía de muchos pequeños productores rurales, que hasta ahora solo la emplean para autoconsumo.

Ejemplar de Gallina Azul Extremeña. / JUAN LUIS RONCO

El encuentro servirá para hacer balance del trabajo realizado por GO Galliextrem en su primer año de vida durante el cual se han ido perfilando las prioridades y la hoja de ruta de esta raza hacia la viabilidad comercial de sus productos. Paloma García (Fundación Entretantos) es la encargada de abrir fuego en esta jornada técnica, de carácter divulgativo, en la que presentarán el proyecto de innovación para el desarrollo de la cadena de valor de la raza, así como los objetivos y resultados que esperan a medio plazo.

La Gallina Azul Extremeña está en peligro de extinción. / JUAN LUIS RONCO

Tras la celebración de la jornada de hoy los inmediatos trabajos de campo de GO Galliextrem se centrarán en recogida de datos en las fincas piloto seleccionadas.

Posteriormente, en otoño, instalarán ponederos genealógicos y los gallineros móviles. En ellos se hará un marcaje de los huevos, controlando quién es la hembra y quién el macho, para poderlos inscribir en el libro genealógico de la raza en peligro de extinción.

El ponedero genealógico es la parte de innovación del proyecto correspondiente a Innogestiona. Precisamente, en una de las mesas técnicas, Diego Pacheco, explicará cómo desde la tecnología se puede ayudar a conservar la raza y comenzará a probarse en marzo de 2025.

La Gallina Azul Extremeña destaca por su gran rusticidad. / JUAN LUIS RONCO

Gallineros móviles

Los gallineros móviles son estructuras móviles que albergan gallinas y los pollos para la producción de huevos y carne. La intención es hacer pruebas de pastoreo avícola dentro de superficies con frutales o también en huertas. El objetivo es disminuir el tipo de insumos que se utilizan en este tipo de cultivos como fertilizantes o plaguicidas e insecticidas. En Extremadura habrá cuatro fincas agroecológicas colaboradoras, dos con frutales para gallineros móviles con gallinas y para gallineros móviles con pollos, y dos fincas de hortalizas con gallineros móviles con gallinas y otro para pollos.

Ejemplares de Gallina Azul Extremeña en la dehesa. / JUAN LUIS RONCO

El octubre comenzarán los estudios para la viabilidad comercial, así como la puesta en valor de todos los productos derivados de la gallina azul extremeña. «El objetivo es dar una oportunidad a pequeños productores de diversificar sus fincas», explica Paloma García, quien hace un positivo balance de este primer año de GO Galliextrem. «Hemos avanzado mucho, especialmente entre las socias del grupo operativo, e identificado el trabajo que nos queda por delante», indica.

En la primera mesa técnica también intervendrá Nazaret García, quien profundizará en el valor de la raza autóctona Gallina Extremeña Azul, así como Victoria Asensio, para explicar el papel de la ganadería en la sostenibilidad del medio natural.

Finalmente, habrá una mesa redonda a partir de las ocho de la tarde con la participación de Juan Luis Gala, presidente de la Asociación de Criadores de la Gallina Extremeña Azul (Acgexa), Pablo Valera, director técnico de Gescan Programas de Cría; Andrés Domingo (Censyra) y Nazaret García (Cicytex). El tema son las fortalezas y debilidades de la raza.

Juan Luis Gala destaca de la Gallina Azul Extremeña su rusticidad. «Haberse conservado durante siglo en este terreno la ha convertido en resistente a los cambios de temperatura y alimentación. Depreda muchísimos animales en la dehesa y exige muy poca alimentación. Debilidad no le veo ninguna, ya que produce tanto huevos como carne y es una excelente madre. La debilidad es que es inviable desarrollarla porque las instituciones no nos permiten hacer granjas para consumo público, puesto que estas requieren un gran número de gallinas. En esta raza no hay dimorfismo sexual y criar tantos pollos es inviable, porque le tienes que dar de comer al doble de animales. Ahora mismo el consumo de huevos como de carne de esta raza es exclusivo de un productor dedicado solo al autoconsumo», concluye.