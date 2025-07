"Queremos defender la actividad ganadera ante la opinión pública"

La red de entidades locales ganadero-cárnicas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acaba de nacer con la idea de promover el interés sectorial, reivindicar la relevancia de la actividad cárnica en el mundo rural y de defenderlo de «ataques». Lo asegura el presidente de esta red, Carlos García, que preside a su vez la comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Forestal en la FEMP y es presidente de la Diputación de Ávila. García revela además los motivos que han llevado a la creación de una red de la que ya forman parte cerca de noventa entidades entre diputaciones y ayuntamientos, entre ellos algunos extremeños como Zafra y Toril.

¿Por qué las entidades locales se enrolan en este proyecto?

Las entidades locales queremos ser parte de la solución. Han sido muchos los ataques que ha habido desde diferentes ámbitos al sector primario y, si queremos un medio rural fuerte, tenemos que invertir en ello.

¿Por qué no se decidió crear antes, dados estos ataques de los que habla?

Creo que el punto de inflexión para su creación fue la unión de las seis interprofesionales cárnicas en una única voz para crear el foro ganadero-cárnico; luego surgió la necesidad de apoyo desde las entidades locales por la importancia que tiene defender los intereses no solamente desde el sector cárnico.

El objetivo

¿Con qué objetivo global nace la red?

Pretende dar una visión de país, que entienda que el campo no solamente es un paisaje, o un decorado, ni un recurso utilitario, sino que es un espacio de vida, de innovación y de identidad.

Ganado bovino en una dehesa extremeña. / El Periódico

¿Hay algunos ejes de acción concretos a los pocos meses de su creación?

En primer lugar, está la acción por el relevo generacional, el emprendimiento local, una financiación justa, la innovación y simplificación de la de las normas buscando la flexibilización de trabas burocráticas. También son importantes la sostenibilidad ambiental y territorial, entendiéndola como creación de empleo y fijación de población. Cabe recordar que 700.000 empleos directos forman parte de la industria cárnica, eso supone algo más de 33.218 millones de euros al año. Otro eje de trabajo es la captación de recursos y la sostenibilidad de la red. Además, se establece la línea de trabajo de la representación y visibilización institucional porque es muy importante que, en este caso, no se hable de partidos políticos sino de interés general.

Urgencia

¿Era urgente, por lo tanto, esa unión en defensa de todos los intereses compartidos con el medio rural y el sector ganadero-cárnico?

Buscamos defender y promover los intereses compartidos de los municipios, de los ganaderos y de las interprofesionales; crear un espacio de diálogo; o defender la actividad ganadera ante la opinión pública porque muchas veces hemos escuchado ataques directos totalmente infundados contra la ganadería por parte de personas que tenían responsabilidades. También el objetivo es reivindicar la relevancia de la actividad cárnica en el mundo rural y su lucha continua contra la despoblación.

Acciones concretas

¿Cómo se aterrizarán todos esos fines mediante acciones concretas?

Con el fin de aterrizar todos estos ejes de trabajo ya hemos tenido reuniones tanto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como con el de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico porque para nosotros es muy importante estar en la toma de decisiones y esas se adoptan en las mesas sectoriales.

¿Cómo será el funcionamiento ordinario de la red?

Hace un par de semanas se creo la asamblea constituyente y ahora vamos a mantener una reunión con el foro ganadero-cárnico; a partir de septiembre ya estaremos trabajando en el desarrollo de esos objetivos para plantear un programa de trabajo.

"Es necesario visualizar a esos miles de personas que todos los días del año trabajan en su ganadería y dignificar el trabajo de muchísimas generaciones de españoles"

¿La red solo incluye al sector cárnico o está abierta a otros como el lácteo?

Es una red dinámica, flexible, abierta y transparente por lo que cualquier sector que se considere que fortalece esta red estará presente. Creo que el sector lácteo es uno de ellos.

¿Cómo se puede comunicar eficazmente todo esto?

Todo aquello que no se comunica no existe por lo que ahí juegan un papel los medios de comunicación, cuya labor es fundamental en el conocimiento, no solo de la red, sino de cualquier acto o reivindicación que se realice por el sector. Es necesario visualizar a esos miles de personas que todos los días del año trabajan en su ganadería y dignificar el trabajo de muchísimas generaciones de españoles.