Relevo generacional en Cetarsa: vocación de continuidad y futuro

Extremadura concentra el 98% de la producción española de tabaco y representa alrededor del 20% de la producción europea. El sector del tabaco aporta el 3,2% del PIB agrícola y genera más de 2.100 empleos directos, contribuyendo significativamente al desarrollo de zonas rurales como Campo Arañuelo, La Vera y el Valle del Alagón.

Los datos anteriores reflejan el fuerte arraigo social y el papel fundamental que Cetarsa desarrolla en el tejido productivo agrario del norte de la provincia de Cáceres. Durante casi 40 años de actividad la compañía ha sabido adaptarse a nuevas normas y cambios en los hábitos de consumo que han supuesto un esfuerzo continuo de adaptación y modernización. En este contexto, uno de los retos más relevantes que afronta hoy Cetarsa, y una de sus principales prioridades es el relevo generacional de sus equipos.

Por este motivo damos voz a algunas de estas personas recientemente incorporadas a la compañía.

Alfonso Ruiz , recientemente incorporado a Tráfico Comercial. / Cetarsa

Las dos incorporaciones al departamento de Tráfico Comercial, encargado de enviar el tabaco en rama extremeño a más de 60 países de los cinco continentes: Ana López Saez y Alfonso Ruiz Romero, expresan así su experiencia. En palabras de Alfonso «volver a Extremadura después de más de diez años trabajando fuera ha sido una decisión muy especial, y hacerlo de la mano de Cetarsa ha superado todas mis expectativas. Entrar en el departamento de Tráfico Comercial me ha permitido aplicar lo aprendido en otros entornos, pero también seguir creciendo dentro de un equipo joven y con proyección. Aquí cada día cuenta, cada detalle importa, y eso te hace sentir parte de algo importante. Lo mejor ha sido reencontrarme con mis raíces y poder aportar valor desde mi tierra. Cetarsa no es solo una empresa con historia, es también un lugar donde se construye futuro, y me siento orgulloso de formar parte de ello».

Ana López, nuevo fichaje del departamento de Tráfico Comercial. / Cetarsa

Por su parte, Ana lo ha vivido así: «mi incorporación a Cetarsa ha sido una oportunidad para crecer profesionalmente y conocer de cerca el funcionamiento logístico y comercial de una empresa clave en el sector del tabaco. Me siento agradecida por la confianza que se ha depositado en mí y por poder desarrollarme en un entorno donde se valora el compromiso, la responsabilidad y el esfuerzo. El relevo generacional nos permite aportar nuevas perspectivas y seguir construyendo un futuro. Formar parte de este equipo está siendo una experiencia muy enriquecedora».

Luis Breñas del departamento de Producción Industrial. / EL PERIÓDICO

También consultamos su experiencia a Luis Breñas Morgado, del departamento de Producción Industrial, donde se llevan a cabo los procesos de primera transformación del tabaco, quien lo explica así: «Cetarsa me ha permitido aportar al sector que ha dado vida a mi tierra y al que debo aquello en lo que me he convertido. Formar parte de una empresa en constante evolución, con profesionales que comparten su experiencia con generosidad, es un orgullo. El tabaco ha sido y es el sustento de muchas familias, y trabajar aquí es una forma de devolver a mi entorno lo que me ha dado».

Ana Ayuso, Técnica de Cumplimiento Normativo. / Cetarsa

Por otro lado, y dentro de este proceso de adaptación a los nuevos tiempos, Cetarsa se refuerza con el puesto de nueva creación: ‘Técnica de Cumplimiento Normativo’, con el que pretende asegurar que todas sus operaciones se alineen con el marco regulatorio vigente y con los más avanzados estándares de buen gobierno empresarial. Su titular, Ana Ayuso Vázquez, lo explica así: «Cetarsa tiene una trayectoria consolidada en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y el cumplimiento normativo y agradezco profundamente la confianza que se deposita en mí día a día para contribuir al fortalecimiento de su cultura ética empresarial. Formar parte de un proyecto que apuesta por la responsabilidad con las personas y su entorno me hace sentir plenamente identificada y orgullosa y supone un increíble crecimiento tanto personal como profesional».

De izquierda a derecha Guadalupe Castillo, Noemí Rodríguez y Bárbara Serrano, del departamento de Producción Agrícola. / Cetarsa

El departamento de Producción Agrícola de Cetarsa es uno de los pilares de la empresa, con el objetivo de ayudar a los cultivadores a obtener un tabaco de máxima calidad, sostenible y que cumpla con los exigentes parámetros que demandan sus clientes. En este departamento se han incorporado Bárbara Serrano Gallego, Noemí Rodríguez Fernández y Guadalupe Castillo Tornero, quienes definen así su experiencia: «Como técnicas de Producción Agrícola en Cetarsa, realizamos tareas de asesoramiento técnico a los cultivadores, enfocándonos en la mejora de sus explotaciones. Promovemos prácticas respetuosas con el medio ambiente y una gestión eficiente del cultivo, asegurando que la producción de tabaco cumpla con criterios de calidad y respeto al entorno. También participamos en el proceso de compra del tabaco, garantizando la trazabilidad y el cumplimiento de los estándares. Nos sentimos muy contentas y orgullosas de formar parte de este equipo, contribuyendo con nuestro trabajo al desarrollo del sector y al impulso de una agricultura más responsable. Trabajar en Cetarsa nos permite crecer profesionalmente y aportar valor al territorio y a las personas que viven de él».

Por último, como empresa perteneciente al holding SEPI, Cetarsa colabora activamente con el Programa ‘Primera Experiencia Profesional en Administraciones Públicas’, en el que participan Ángela Morillo Peña, Halima Behdaoui y Carmen Ramiro Alcobendas. Definen así su vivencia profesional en la transformadora: «Nuestra incorporación al equipo de Cetarsa, ha supuesto la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente en un entorno en constante evolución. Formar parte de esta empresa nos permite entender la importancia de la sostenibilidad, las buenas prácticas agrícolas, la responsabilidad social y los rigurosos estándares de calidad que garantizan que nuestros productos sean de la máxima excelencia. Cada una de nosotras desarrolla un trabajo muy motivador; Halima, desde producción agrícola, apoya a los cultivadores y promueve buenas prácticas. Ángela, desde producción industrial, trabaja en el proceso productivo y los estándares de calidad. Carmen, desde sostenibilidad, se encarga de reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia.Uno de los mayores retos ha sido enfrentarnos a un sector desconocido para nosotras, pero lo más fácil ha sido la colaboración y el apoyo mutuo en Cetarsa. Con innovación y sostenibilidad, el sector tiene un futuro sólido, y el relevo generacional es clave para que Cetarsa siga siendo un referente».

Para terminar, la dirección de la empresa nos transmite «su reconocimiento a la labor de renovación que también se está produciendo entre los cultivadores de tabaco con la incorporación de jóvenes agricultores, sin los cuales -nos dicen- Cetarsa perdería su razón de ser».

Por nuestra parte, agradecer a todas estas personas su participación en este artículo y desearles mucho éxito en sus carreras profesionales.

Cetarsa, a las puertas de su 40 aniversario, reafirma con cada nueva incorporación su vocación de evolución y arraigo a la región.