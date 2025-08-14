La Feria Espiga como escaparate de los productos extremeños de calidad

La II Feria Agroalimentaria Espiga 2025 reunirá del 21 al 24 de noviembre en IFEBA, Badajoz, a todas las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas de Extremadura.

El certamen regional se ha convertido en el gran escaparate de los productos agroalimentarios de la región y se ha organizado una intensa y variada programación para dar a conocer sus cualidades y versatilidad. Desde demostraciones de cocina en vivo, mesas redondas temáticas, monográficos de productos, degustaciones o la participación de grandes figuras de los fogones a nivel nacional.

En esta segunda edición el chef de Atrio, Toño Pérez, volverá a ser embajador de la feria y ya ha mostrado su satisfacción por volver a promocionar los productos de Extremadura y que todos los asistentes puedan «degustar esos productos maravillosos que tenemos», señaló en la presentación de la feria el pasado mes de abril en el Salón Gourmets de Madrid.

Pérez estará acompañado de otro gran nombre de los fogones que lleva el sello extremeño por todo el mundo: José Pizarro, natural de Talaván, y con siete restaurantes: seis en el Reino Unido y uno en Abu Dhabi. Durante cuatro días, de viernes a lunes, los nombres más destacados del panorama gastronómico nacional se darán cita en la capital pacense para poner en valor los productos agroalimentarios extremeños y demostrar que se encuentran en el top de calidad y de excelencia.

Estrellas Michelín

Responsables de la Guía Michelín, afamados cocineros o creadores de contenido relacionados con la restauración y la gastronomía pondrán su foco de atención en la Feria Espiga 2025. La feria tendrá dos escenarios además de los diversos stands de todas las DOP’s e IGP’s de la región. El creador de contenido y conferenciante, Phil González, volverá a ser el encargado de conducir el evento.

El primer día, el viernes 21 de noviembre, tras la bienvenida por parte de los dos embajadores se celebrará el Concurso de Alumnos de Escuelas de Hostelería y la entrega de los Premios Espiga Quesos: DOP´s Torta del Casar, Quesos Ibores, Queso de la Serena y Queso de Acehúche. Habrá un showcooking con mujeres cocineras y se entregará el premio homenaje a la mujer en la cocina.

También está programada una charla con Mónica Rius, directora de Comunicación de Michelin España y Portugal. El sábado será uno de los días más potentes con un showcooking que protagonizarán Fernando Bárcena, profesor del Basque Culinary Center, y Eduardo Casquero, presidente de la Federación de Cocineros y Reposteros de Madrid en el escenario principal.

Además la joven Olivia, finalista de Masterchef Junior, participará con un showcooking. En directo estará también el cocinero moralo David Gibello y la experta en nutrición energética, María Kindelán, con otro showcooking. El domingo tendrá como protagonistas a Pepe Rodríguez Rey, cocinero y presentador de Masterchef, y al chef portugués Óscar Geadas, dos estrellas Michelín, que entregarán los premios Espiga Jamón Dehesa de Extremadura.

Habrá también una charla coloquio con Domingo Álvarez, director gastronómico de Hospederías de Extremadura y José Valdearcos, director de alimentos y bebidas de Paradores de España. Los más pequeños tendrán su espacio con talleres de cocina infantiles y la celebración de los concursos de cortadores de jamón y de cerveza artesana.

Un showcooking de Assicaza, la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza, y los talleres ‘La importancia del buen pan en hostelería’, con Eugenio Garrido y ‘Un buen postre artesano’ con los hermanos Golimbeo, completan la tarde. Además el domingo se entregarán los Premios de la Academia Extremeña de Gastronomía. El lunes será una jornada de galardones con la entrega de los premios Espiga de de los concursos de cocina ternera y cordero y dos estrellas Michelín por confirmar.

Maridajes, catas y degustaciones de la mano de las DOP’s e IGP’s

Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de productos extremeños tendrán sus propios stands durante la feria. La mañana del viernes la Miel Villuercas-Ibores ofrecerá una cata para aprender a diferenciar sus tres tipos de miel: milflores, mielada de encina y miel de Castaño. También habrá un maridaje de quesos y vinos con Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso de la Serena y Queso de Ibores con vino Ribera del Guadiana.

Los asistentes aprenderán a distinguir los tres tipos de pimentón: dulce, agridulce y picante con el monográfico DOP Pimentón de la Vera. En horario de tarde se fusionarán dos sabores fundamentales de la gastronomía regional: el Jamón Dehesa de Extremadura y el vino Ribera del Guadiana.

Se proyectará un vídeo de la Cereza del Jerte y se celebrará una cata de aceite con Villuercas-Ibores-Jara, Gata-Hurdes y Monterrubio para apreciar los sabores y diferencias de las variedades picual y cornicabra, Manzanilla Cacereña, ‘Cornezuelo’ y ‘Picual’. En la jornada del sábado, los stands de las DOP’s e IGP’s habrá de nuevo degustaciones, catas, maridajes y presentaciones de productos.

Se incluye un maridaje entre vaca y ternera de Extremadura IGP con vinos Ribera del Guadiana DOP. Además de Torta del Casar, Queso de Acehúche, Queso de la Serena, Queso de Ibores y vinos Ribera del Guadiana. El stand de la Cámara de Comercio de Badajoz se ofrecerá tanto el sábado como el domingo degustaciones variadas de productos agroalimentarios de la región, además de coctelería, quesos, jamones, embutidos y cata de vinos.

Los cuatro días de feria habrá un concurso de tapas en el espacio Degusta Extremadura y la entrega del Premio Mejor Tapa Degusta Extremadura será el lunes por la tarde. También habrá actividades paralelas como las comisiones del vino y de la industria agroalimentaria en la Cámara de Comercio de Badajoz y en el stand de Extremadura Avante se celebrarán reuniones empresariales entre empresas e importadores y networking.