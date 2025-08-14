Oro líquido, por partida doble

La Cooperativa Virgen de la Estrella, ubicada en la localidad pacense de Los Santos de Maimona, ha sido galardonada con una medalla de oro para su aceite Texturas Reserva (variedad morisca) y una medalla de plata para su Texturas Eco, en la categoría de calidad del prestigioso London International Olive Oil Competitions (LIOOC), uno de los certámenes de referencia en Europa para los aceites de oliva virgen extra de alta gama.

Según se precisa desde esta cooperativa extremeña a través de una nota de prensa, este concurso, celebrado en la capital británica, es uno de los principales evaluadores de calidad en el sector oleícola europeo, tanto por el nivel técnico del jurado como por su impacto en la visibilidad y comercialización de los aceites premiados. El panel de cata ha estado formado por más de una docena de jueces internacionales procedentes de países con gran peso en el sector como España, Italia, Grecia, Túnez, Turquía o Países Bajos.

En palabras de Álvaro Villareal, responsable de Comercio Exterior de la cooperativa «este reconocimiento refuerza la apuesta que hemos hecho por aceites premium, y va a ayudarnos a consolidar nuestro posicionamiento internacional». En este sentido, añade, el LIOOC «tiene una enorme repercusión en los mercados, y estar entre los premiados es competir al mismo nivel que las grandes marcas del sector», por lo que considera que este galardón debe de constituir un «motivo de orgullo para todos los cooperativistas».

Ambos aceites premiados forman parte de las gamas gourmet de la cooperativa, que ha intensificado en los últimos años su trabajo en innovación, trazabilidad y diferenciación, apostando por variedades autóctonas como la morisca y técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente, como las empleadas en su línea Texturas Eco.

Aceite recién elaborado en la Cooperativa Virgen de la Estrella. / Robert Ransley

«Este reconocimiento confirma el trabajo que la cooperativa ha venido realizando, demostrando que desde el corazón de Extremadura se producen aceites que pueden competir y ganar frente a los mejores del mundo», se incide en la mencionada nota. «No es solo una medalla, sino el resultado del esfuerzo conjunto de más de 1.200 agricultores de pequeños pueblos» de la provincia pacense, como son Usagre, Bienvenida, Fuente de Cantos y Los Santos de Maimona, «comprometidos con la calidad, la investigación y la diferenciación en un mercado global cada vez más exigente».

Forma de entender el campo

«Hoy, más que nunca, los aceites de Virgen de la Estrella no solo representan una cooperativa o una marca, representan una forma valiente de entender el campo extremeño y de mirar al futuro», remacha Santiago Muñoz, presidente de la cooperativa.