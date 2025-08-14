La tierra para olivar de regadío se ha encarecido un 36,6% en Extremadura en cuatro años

El precio medio de la tierra destinada a olivar de regadío ha aumentado un 36,6% en los últimos cuatro años (entre 2020 y 2024). Una tendencia que refleja el creciente interés que las plantaciones de olivo de alto rendimiento han ido despertando en la región, y que ha hecho que la superficie de estos árboles puestos en riego haya avanzado un 66% en la comunidad autónoma en solo una década.

De esta manera, la cotización promediada por hectárea ha pasado de 16.099 euros a casi 22.000, de acuerdo a la información incluida en el estudio Precios medios anuales de las tierras de uso agrario, que recientemente dio a conocer el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El encarecimiento promediado en la región es el más alto para este cultivo en España y multiplica por cerca de seis el dato nacional en este periodo (del 6,3%). Fue especialmente intenso entre los años 2021 y 2022 (del 11,1%); y 2022 y 2023 (13,5%); mientras que el año pasado se moderó a un 3,4% respecto al anterior. El montante es, no obstante, notablemente más alto en la provincia de Badajoz, con 22.490 euros, que en la de Cáceres, con 18.083.

Andalucía a la cabeza en precio y superficie

El precio medio extremeño para este uso agrícola es el segundo más alto del país, tras el de Andalucía, donde la estimación es de 27.052 euros por cada diez mil metros cuadrados. Al tener la comunidad andaluza el mayor peso en la ponderación de este sector, tira hacia arriba de la media nacional, que se sitúa en 25.245 euros la hectárea.

Los datos de origen con los que se elabora esta estadística del ministerio son los consignados en las escrituras de compraventa de inmuebles rústicos, comunicados por los fedatarios públicos a la Dirección General del Catastro. Para 2024 se han analizado un total de 70.727 registros de transacciones de compraventa, y en el acumulado 2022-2024 suman un total de 218.745 operaciones.

Selección territorial

En cuanto al ámbito territorial, para confeccionar este informe se seleccionan las comunidades autónomas (y dentro de ellas, las provincias) más representativas en cada tipo de cultivo o aprovechamiento. En el caso del olivar de regadío, por ejemplo, se tienen en cuenta seis autonomías. Además de la extremeña, Andalucía (todo su territorio menos Huelva y Cádiz), Aragón, Cataluña (solo las provincias de Lérida y Tarragona), Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha (únicamente Albacete).

¿Y qué es lo que ocurre con resto de la tierra para uso agrario? En el conjunto de España, el precio se situó en 2024 en 10.248 euros por hectárea, lo que supone un aumento en comparación a 2023 del 2,8% en términos corrientes y del 0,5% si se mide en los constantes. Este dato consolida la tendencia alcista de los últimos años, con una variación acumulada del 13,8% desde 2020. El dato extremeño es muy inferior al promedio estatal en precio medio, con 6.080 euros por hectárea, aunque los porcentajes de crecimiento han sido muy parecidos tanto en el último año (2,9%) como en los cuatro ejercicios considerados (12,1%).

De las 18 categorías incluidas en el informe del ministerio, Extremadura aparece en diez. Solo en dos de ellas hay una variación negativa en este cuatrienio, las dos de viñedo. En el de regadío el descenso ha sido mucho más acusado, del 24,6%, hasta los 18.793 euros por hectárea, tras una caída sin interrupción desde 2020. En el de secano, el abaratamiento ha sido más suave, del 0,3%, para un precio medio de 12.992 euros.

Para arroz y fruta, las más caras

Del resto de cultivos, los costes más elevados de comprar una hectárea en la región son los de tierras de arrozal, con 24.783 euros (un 6,2% más en cuatro años). Quedan poco por encima de las destinadas a frutal carnoso de regadío, que marcan 24.243 euros tras elevarse un 27,8% desde 2020. A continuación, aparecen el olivar de regadío, con 21.992 euros, y las tierras arables de riego, con 21.502 y un alza acumulada del 20,7%.

Las tierras para arroz y fruta son las que tienen precios medios más altos en la comunidad autónoma

Del lado contrario, las superficies con valores más bajos son las de pastizales, con 3.825 euros por hectárea, a pesar de haber crecido un 14,2% en cuatro años; las arables de secano, que se estiman en 5.764 euros por hectárea, y un avance del 15,2% en este intervalo; y el olivar de secano, con 7.827 euros y un incremento del 6,4%.

Por regiones

Por comunidades autónomas, Canarias se mantiene como la comunidad con el precio más elevado de la tierra agraria, 148.415 euros por hectárea, debido al alto valor del suelo destinado a plataneras (la hectárea se fija en 281.808 euros), seguida de la Región de Murcia (33.180 euros). En el extremo opuesto, los precios más bajos se localizan en zonas con mucha presencia del cereal de secano, como son Castilla y León (5.115 euros) y Aragón (5.175 euros).

En cuanto a tipos de cultivo, a escala nacional los mayores incrementos en 2024 se registraron en los frutos secos de secano (6,7% con relación a 2023), aunque parten de un nivel de precio medio bajo (7.261 euros). Otros auges significativos son los precios de los cultivos de arroz (5,1%), cultivos bajo plástico y de tropicales y subtropicales (4,7%), y de las plataneras (2,8%).

Por el contrario, el precio del viñedo de regadío descendió el 5,7%. También retrocedió, aunque más ligeramente, el precio de los cultivos de huerta (-1,9%).