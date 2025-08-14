Nueva Indicación Geográfica Protegida
Valencia del Ventoso a punto de conseguir la IGP para sus garbanzos
La tramitación se encuentra en la fase final a la espera del beneplácito de la CE en Bruselas.
Redacción
El municipio pacense de Valencia del Ventoso está a punto de finalizar el expediente de tramitación de la Indicación Geográfica Protegida para el garbanzo que se cultiva en la comarca y que se inició en el año 2020. Hace unos meses la Junta de Extremadura concedió la Protección Nacional Transitoria a la IGP ‘Garbanzo de Valencia del Ventoso’ y ahora mismo se encuentra en la fase final a la espera de la decisión de la Comisión Europea para la inscripción en el Registro Comunitario.
La iniciativa partió del ayuntamiento con la ayuda técnica de la Diputación de Badajoz. El producto que ampara esta Indicación Geográfica Protegida bajo el nombre de ‘Garbanzo Valencia del Ventoso’ es el fruto de la especie vegetal Cicer arietinum L., de los ecotipos y de las variedades locales Badil y Castúo o que se encuentren dentro del tipo comercial Lechoso, Pedrosillano, Blanco Andaluz o Macarena y Castellano.
El color del garbanzo de Valencia del Ventoso es blanco amarillento a marrón, predominando el crema intenso siendo los más frecuentes los tonos rojizos y anaranjados.
Todos los garbanzos secos protegidos al cumplir las características físicas y morfológicas descritas en el pliego de condiciones pertenecen a la categoría «Extra» de acuerdo con la clasificación de las legumbres. Los términos municipales que integran la zona de producción son además de Valencia del Ventoso, Medina de las Torres, Calzadilla de los Barros, Fuente de Cantos y Valverde de Burguillos, todos limítrofes y abarcan una superficie de 50.997 hectáreas.
