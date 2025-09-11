Aceites de Oliva de España toma ventaja en el mercado de EEUU

En 2014 España alcanzó por primera vez el liderazgo en las importaciones de aceites de oliva Estados Unidos, el mercado más rentable y disputado del mundo. Una década más tarde, alcanzamos un nuevo hito. Ahora no sólo vendemos más que nuestros competidores, sino que lo hacemos «mejor». Según los datos de la United States International Trade Commission España ya vende en Estados Unidos más aceites de oliva envasados que a granel. Entre enero y junio de 2025 España envió a ese mercado 52.874 toneladas de aceites de oliva envasados en origen, mientras que las 34.399 toneladas restantes llegaron a granel para su embotellado en destino.

Un dato que, para Rafael Pico, responsable de Promoción Exterior de la Junta Directiva de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, supone un salto cualitativo para nuestros aceites en ese mercado: «Esto es debido al gran trabajo que hacen las empresas exportadoras y, por supuesto, a las campañas de promoción instrumentadas a través de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Nosotros no desdeñamos nunca la exportación de aceites de oliva a granel, pero sí apostamos por el aceite olivo envasado, porque es el que deja la marca España en todos los mercados. No hay mayor promoción que ver en los lineales la marca España en todos los sitios y, además, porque el valor añadido se queda aquí en España absolutamente y no en otros mercados». Y lo más importante, este dato se ha logrado en un mercado en plena expansión. En este primer semestre Estados Unidos ha importado 241.763 toneladas de aceites de oliva, un 23,12% más que entre enero y junio de 2024. España ha logrado rentabilizar al máximo ese dinamismo, ya que exportó 87.273 toneladas de aceites de oliva en el primer semestre de 2025, un 24,19% más que el igual periodo de pasado año.

Esos datos refuerzan nuestro dominio. Hace 20 años los aceites importados desde España suponían el 17,62% de todos los que llegaban a ese país en volumen, mientras que los italianos alcanzaban el 64,40%. Ahora, en el primer semestre de 2025 nuestra cuota de mercado es del 36,10%, prácticamente el doble que hace dos décadas.