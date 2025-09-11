Caja Rural de Extremadura abre una línea de financiación de 5 millones de € para los ganaderos afectados por los efectos de la lengua azul

Caja Rural de Extremadura ha puesto en marcha una línea de financiación, dotada con 5 millones de euros, destinada a paliar los efectos causados por la 'lengua azul' con la que podrán beneficiarse todas las explotaciones de ovino y caprino de la comunidad autónoma.

Con esta línea de financiación, según ha adelantado el presidente de la entidad, Urbano Caballo, en la inauguración del Salón del Ovino de Castuera, se ofrecerá a todos los ganaderos unas condiciones financieras preferentes y adaptadas a las necesidades de cada caso particular.

Todos los ganaderos interesados pueden acercarse a cualquiera de las 110 oficinas de la entidad repartidas por toda la comunidad autónoma donde los expertos profesionales de Caja Rural de Extremadura ampliarán toda la información, facilitarán la gestión inmediata de las solicitudes y proporcionarán un asesoramiento integral que garantiza la seguridad, que es lo que el ganadero demanda en estos momentos de incertidumbre, además de un trato siempre cercano.

Desde Caja Rural de Extremadura se ha incidido en que el propósito de la entidad, en sus más de 100 años de historia, es acompañar a agricultores y ganaderos hacia un futuro mejor porque su origen está en el mundo cooperativo, en la agricultura y en la ganadería.

Renovación del convenio con el Salón Ovino de Castuera. / CAJA RURAL DE EXTREMADURA

Renovación convenio

Caja Rural de Extremadura y la Institución Ferial de la Serena han renovado, un año más, su colaboración para promocionar el sector ovino extremeño de cara a la próximaEdición del Salón del Ovino de Castuera.

Según recoge el convenio de colaboración, que se rubrica desde el año 2017, el objeto de éste es el patrocinio del Salón Ovino, único certamen monográfico nacional sobre este sector ganadero, además de la colaboración en las jornadas anuales de Corderex sobre ‘Perspectivas del Sector Ovino’, la Escuela de Pastoreo de Castuera y el Campeonato de España de Esquileo.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, y el presidente de la Institución Ferial y alcalde de Castuera, Francisco Martos, en presencia de la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la directora general de la entidad, Rocío Morales, coincidiendo con el acto de inauguración del certamen.

Según ha explicado el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, desde la entidad se busca apoyar a un sector que es histórico y vital para nuestra comunidad autónoma, así como fomentar el consumo de productos de origen ovino en la región, como es el Cordero de Extremadura o el Queso de la Serena.

En esta línea, se ha recordado que Caja Rural de Extremadura también apoya al sector con la celebración de la Feria Espiga, que celebra su segunda edición, y que, entre otras cosas, acogerá la entrega de los premios de cocina de Cordero de Extremadura.