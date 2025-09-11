Galardones
Convocados los Premios Espiga 'Cava' que celebran su décima edición
• La entrega de premios se realizará en el marco de la II Feria Espiga Agroalimentaria de Caja Rural de Extremadura
Redacción
Caja Rural de Extremadura ha convocado los Premios Espiga “Cava” que en este año cumplen su décima edición como referente a la hora de reconocer a los mejores cavas de la región.
Las bases de estos Premios recogen que las bodegas podrán presentar su candidatura hasta el próximo 8 de octubre, fecha en la que también deben haber sido entregadas las muestras de los diferentes cavas.
El concurso contará con tres categorías: Categoría 1 – Cava de Guarda (Tipo: Brut Nature, Extra Brut y Brut); Categoría 2 – Cava de Guarda (Tipo: Extra Seco, Seco, Semi-Seco y Dulce); y Categoría 3 –Cava de Guarda Superior y Gran Reserva: (Tipo: Brut Nature, Extra Brut, Brut, ExtraSeco, Seco, Semi-Seco y Dulce).
Las distinciones realizadas para cada categoría serán Espiga de Oro, Plata y Bronce, además de Gran Espiga para el cava que consiga la mejor puntuación entre todos los participantes, que deben ser de empresas elaboradoras y/o comercializadoras de cavas producidos en Almendralejo y acogidos a la DO Cava.
El jurado estará compuesto por catadores de reconocido prestigio, que probarán los cavas bajo el sistema “cata a ciegas”. La cata final se realizará el 17 de octubre.
Las bases completas se pueden consultar en: https://www.crextremadura.com/premiosespigacrext
Entrega de galardones en el marco de la II Feria Espiga Agroalimentaria
Los galardones de laX Edición de los Premios Espiga Cava de Almendralejo se entregarán el próximo 22 de noviembre en el marco de la II Feria Espiga Agroalimentaria, como escaparate de los mejores productos de la región.
Con esta nueva edición de los Espiga Cava, Caja Rural de Extremadura reafirma su apuesta por estos vinos dorados con Denominación de Origen elaborados en la capital de Tierra de Barros, de una calidad cada vez más reconocida fuera de Extremadura.
