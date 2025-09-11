Dehesa de Extremadura renueva los cargos de su consejo regulador

El pasado martes 2 de septiembre, tuvo lugar la primera reunión ordinaria del Nuevo Pleno del Consejo Regulador DOP Dehesa de Extremadura. El reto de este nuevo Pleno es mantener la máxima calidad, reforzando la promoción y divulgación para aumentar el conocimiento de la marca, dar a conocer el valor de los productos ibéricos de la DOP Dehesa de Extremadura, y conseguir, de la mano de la industria certificada, posicionar sus productos bajo esta Denominación de Origen, aspecto que requiere un esfuerzo no siempre valorado o conocido, en el que cada cerdo necesita entre 2 y 4 hectáreas de dehesa y cada jamón entre 3 y 4 años de curación.

Cada año, en todo el mundo, sólo 39 industrias ubicadas en Extremadura pueden certificar estas piezas únicas, exclusivas y limitadas, elaboradas artesanalmente tal y como se viene realizando desde hace siglos, dando un producto para muchos, catalogado como el mejor producto Gourmet del mundo.

La composición del pleno del consejo regulador es la siguiente: Francisco Javier Morato Moro (presidencia), Carlos Briz Sanabria (vicepresidencia primera),María Pérez Merchán (vicepresidencia segunda), Ángel García Blanco (tesorero), Ana Isabel Moreno Belmonte, Anastasio Ramiro Calderón, Carmen García Pascual, Juan Luis Díaz Belmonte, María Jesús Gómez Blanco, Sonsoles Peyró Jiménez (vocalías) y Álvaro Rivas Couto (secretaría, dirección técnica, dirección de certificación.