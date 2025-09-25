La Oitab lamenta la falta de dialogo y la sobrerregulación asfixiante que vive el cultivo de tabaco

La Organización Interprofesional del Tabaco en España (Oitab) lamenta que, una vez más, se impulse una reforma con fuerte impacto en el medio rural sin consultar ni escuchar a los agricultores. La reforma de la Ley 28/2005, actualmente en tramitación, se suma a una larga lista de decisiones que ignoran la realidad del campo español y ponen en riesgo la sostenibilidad de cultivos estratégicos como el tabaco.

Según señala Oitab en una nota, "el cultivo de hoja de tabaco, concentrado principalmente en Extremadura, no solo genera empleo y riqueza, sino que desempeña un papel clave en la fijación de población en zonas rurales, en la generación de empleo, destacando la inclusión de la mujer y en la vertebración territorial. Sin embargo, se ignora nuestra realidad, y continúa legislando sin tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas de sus decisiones en una región donde el cultivo del tabaco es vital para la subsistencia de muchos pueblos del norte de Cáceres".

Regulación igual para distintos productos

La organización considera que con las nuevas medidas que proponen regular de la misma manera los distintos tipos de nuevos productos que los productos tradicionales, aplicando la misma regulación a las alternativas e innovaciones de consumo que están asociadas a una menor toxicidad, se generará una pérdida de investigación e inversión, un deterioro en la calidad y esto pondrá en grave riesgo el futuro y la sostenibilidad del sector productor.

"De hecho -aseguran en un comunicado tras una asamblea extraordinaria- si observamos la realidad de otros países, percibimos que medidas como el aumento desproporcionado de la fiscalidad la implementación del empaquetado genérico sin marcas o la prohibición de fumar en espacios abiertos no cuentan con un aval científico. Además, pueden provocar el efecto contrario al que se busca; es decir, son medidas que incentivan el mercado negro en detrimento del comercio lícito con el siguiente impacto negativo en la calidad, seguridad y pérdida de recaudación fiscal".

Reevaluación

Desde la Oitab se pide que se reevalúe su enfoque y se tenga en cuenta la voz del sector agrícola. La lucha contra el tabaquismo no puede hacerse a costa del abandono del campo ni de la destrucción de miles de empleos rurales. Es posible proteger la salud pública sin seguir castigando al cultivo de tabaco y su futuro. No hay que olvidar que el cultivo de tabaco español ocupa el tercer lugar en la UE en producción y destaca por ser todo un referente en innovación y productividad.

Esta reforma llega en un momento especialmente delicado para el sector, que ya se enfrenta a una sobrerregulación asfixiante. A las exigencias de la nueva PAC se suman restricciones como la prohibición de medios de producción, que limitan aún más la capacidad de los agricultores para mantener sus cultivos en condiciones competitivas y sostenibles.

Como ya manifestó el director de Oitab, Fernando Vaquero en una entrevista a este periódico, la organización no entiende que una medida que afectará muy negativamente a los cultivadores y trabajadores del sector se adopte de forma precipitada sin realizar los pertinentes estudios de impacto y de espaldas a los Ministerios y sectores afectados, provocando daños irreparables.

Desde Oitab se ponen a disposición de los Ministerios implicados para aportar conocimiento sobre el sector productor y transformador en España y piden al Ministerio de Agricultura que interceda en la defensa de la sostenibilidad y el futuro de este cultivo tan importante para Extremadura.