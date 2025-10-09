España movilizará más de 2.500 millones para modernizar el regadío

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, la extremeña Begoña García Bernal, destacó este lunes -en el transcurso de la reunión ministerial sobre Agricultura de los Estados mediterráneos de la Unión Europea (Med9), en Portoz (Eslovenia)- que España destinará más de 2.500 millones hasta 2027 en inversión para modernizar 700.000 hectáreas de regadío.

Está inversión beneficiara a 200.000 agricultores españoles y es «la firme apuesta de España» por la modernización del regadío y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática García, afirmó García, tras remarcar que los regadíos son «clave para el futuro de la agricultura y la gestión de riesgos y crisis en el sector».

La secretaría de Estado precisó que estas «actuaciones buscan reducir el consumo de agua y energía, fomentar el uso de aguas regeneradas y desaladas, y avanzar en la digitalización del sector».

En este contexto, España respaldó la declaración conjunta del encuentro en el que participan Francia, Italia, Grecia, Portugal, Chipre, Malta, Croacia y Eslovenia, sobre la necesidad de avanzar hacía un sistema más estratégico, coordinado y proactivo en la gestión de riesgos climáticos en la agricultura mediterránea.

El regadío en la región

Según los datos del ministerio, en Extremadura se regó en 2024 un 6,54% (272.407 hectáreas) de su superficie geográfica o lo que es lo mismo el 28,02% del terreno cultivado. En la última década, la superficie regada por riego localizado en la comunidad ha superado a la regada por gravedad. Estos dos sistemas representan el 89,92% del total puesto en riego en la región, mientras que el de aspersión y automotriz suponen un 6,70% y 3,38% respectivamente.

Extremadura fue, junto con Andalucía, una de las dos las únicas comunidades autónomas en la que aumentó el riego por gravedad en 2024, si bien esta opción va descendiendo progresivamente, de forma que en la última década ha perdido cerca de la mitad de superficie.

Las modalidades de riego motriz en Extremadura presentan un leve descenso en el tiempo con pequeñas variaciones interanuales. Son utilizados fundamentalmente en maíz, praderas polifitas y tabaco.

Únicamente el riego localizado presenta una clara tendencia ascendente con un aumento promedio desde 2014 del 25,54% debido fundamentalmente a su implantación en las nuevas plantaciones de olivar, almendro y pistacho.