Exigen medidas "urgentes y eficaces" para frenar los robos en el campo extremeño

Apag Extremadura Asaja exigió este miércoles a las autoridades la adopción de medidas «urgentes y eficaces» destinadas a frenar los robos en explotaciones agrarias que se están registrando en distintas comarcas de la región.

En rueda de prensa, el presidente de la organización, Juan Metidieri, denunció que las sustracciones se están produciendo en toda Extremadura, si bien están teniendo especial incidencia en la comarca de Tierra de Barros. En Almendralejo, pero también en otras localidades como Fuente del Maestre, Ribera de Fresno, Santa Marta de los Barros o Arroyo de San Serván. «Solo la semana pasada, a las puertas de la Feria de Zafra, se produjo un robo de más de 100 olivos grandes, con daños considerables tanto en la producción como en los árboles para próximas campañas», esgrimió Metidieri.

El presidente de Apag recordó que, aunque la administración ha aprobado distintos documentos de trazabilidad, «lo único que se ha conseguido es más burocracia para el agricultor, sin que ello haya servido para reducir los robos. El verdadero problema está en quien compra el fruto robado».

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, durante la rueda de prensa de ayer. / El Periódico

En su opinión, «las autoridades saben perfectamente cuáles son los puestos de compra de dudosa legalidad y dónde se encuentran». Por eso, arguyó, «no puede entenderse que se esté recogiendo aceituna por la noche sin que se actúe con contundencia. Hace falta control real, coordinación y presencia en el terreno», reclamó.

Medios humanos y materiales

En este sentido, Apag Extremadura Asaja pide a la Delegación del Gobierno y a la Junta que refuercen los medios humanos y materiales destinados a la vigilancia del campo. «Si faltan agentes, hay que incrementar el personal durante la campaña. Se necesitan más patrullas, drones, helicópteros y unidades de caballería para disuadir y reducir estos delitos», sostiene esta organización agraria en una nota.

De la misma manera, requiere una máxima coordinación entre ambas administraciones para intensificar las inspecciones en los puntos de compra del fruto. «Si se controlan de verdad esos puestos, se podría atajar el problema en un porcentaje altísimo», razona Metidieri.

Asimismo, Apag Extremadura Asaja también critica el «doble rasero» de las administraciones en materia de control: «El mismo celo que se aplica para inspeccionar a los agricultores, incluso con drones o caballería, debe aplicarse para perseguir a quienes nos están robando. No somos delincuentes, somos trabajadores del campo que exigimos protección y respeto».

Desde Apag Extremadura Asaja se insiste en que la seguridad rural «debe ser una prioridad inmediata, y que solo con implicación, coordinación y firmeza por parte de las autoridades se podrá hacer un torniquete de verdad al problema que desangra al campo extremeño».