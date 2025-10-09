La raza Retinta triunfa en la última Feria de Zafra

De las ferias ganaderas se dice que las subastas oficiales son el auténtico termómetro de su grado de éxito. Quizá esa afirmación haya perdido con el tiempo vigencia. Sin embargo, en la última edición de la Feria Internacional Ganadera de Zafra ha recuperado su sentido primigenio. Tras la complicada situación vivida el pasado año debido a la lengua azul, que impidió que el ganado rumiante acudiera al certamen, en la edición que ha finalizado esta semana se ha visto más alegría entre los profesionales, estado de ánimo que se ha traducido en buenos remates de las subastas: 230.000 euros en total.

El recinto ferial ha presentado durante todo su desarrollo naves llenas y la percepción es que se han hecho «muchos negocios». Todo ello se ha traducido en remates «muy superiores» a los de 2023 en las subastas celebradas. En concreto, en el merino más de 56.320 euros y en las de vacuno, más de 174.000 euros.

Precisamente, en la subasta oficial de vacuno ha destacado la Raza Retinta, que cerró un catálogo de animales especialmente atractivo para las ganaderías de carne, que ha convertido a la Feria de Zafra en el encuentro de referencia. En lo referente a hembras, según nota de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de Raza Retinta, la oferta era amplia y homogénea, con lotes de las ganaderías Blanco Bueno y Agropecuaria Moreno Guillén que arrancaron en 1.800 euros. También figuraban varias hembras de la ganadería de María Soledad Andrade Martínez (2.100 euros de inicio). La organización colaboró con 120 euros.

José Antonio Pérez, Juan Carlos Fernández y Gregorio Moreno, en las jornadas divulgativas de la raza Retinta. / EL PERIÓDICO

Machos de retinto

En lo referente a machos de retinto, los animales de María de Urbina Jordán de Urríes (ganadería ganadora del concurso morfológico) y de María Soledad Andrade Martínez fueron excepcionales, como así lo consignaban las calificaciones de Muy Bueno Superior y de Padre Mejorante. Por ello los precios de arranque fueron de 4.000 euros. En cuanto a machos jóvenes fueron reseñables lotes de Fernando Aranda Cabrera (2.900-3.000 euros). Estos tuvieron ayudas de hasta 200 euros por ejemplar.

Desde la Asociación de Retinto aseguran que la excelencia mostrada confirma «el buen momento de la raza y el interés del sector por sementales contrastados y hembras de reposición con garantías productivas».

Angélica García, diputada ddelegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, con los técnicos de la institución. / DIPUTACIÓN DE CÁCERES

La Diputación de Cáceres triunfa en Merino Precoz

Entre los hitos reseñables en Merino Precoz hay que destacar los galardones como Mejor Ganadería de la Diputación de Cáceres, que ha recibido el premio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del XXXVI Concurso Nacional de la raza Merino Precoz. En este concurso recibió también el premio al Mejor Macho y a la Mejor Hembra.

Lucía Maesso, presidenta de Aeceriber, se dirige a sus socios. / Juan José Ventura

Otro de los momentos importantes del certamen fue la entrega de premios del XXXIX Concurso Morfológico de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) en los que su presidenta Lucía Maesso, dijo: «sin raza ibérica no hay calidad. Es el corazón de todo lo que hacemos», para desmarcarse de la postura de la decisión de la DOP Guijuelo de incluir productos procedentes de animales con un 50% de raza ibérica en su esquema de certificación. Medianas de Serrano, de Valuengo, fue el ganador absoluto del Concurso Morfológico Nacional de Zafra 2025.

Ayudas para cría en pureza

Uno de los motivos por los que los ganaderos estaban más animados es la aprobación de un decreto de ayudas para favorecer la cría en pureza de razas ganaderas autóctonas con implantación en Extremadura, al tiempo que se autoriza la primera convocatoria para el ejercicio de 2025 con un presupuesto de 2 millones de euros.

Las ayudas establecidas en el decreto aprobado tienen como objetivo fomentar la cría de hembras de razas autóctonas con implantación en Extremadura, para que el incremento de los censos de animales inscritos en los libros genealógicos sea efectivo.

En esta edición de la Feria Internacional Ganadera de Zafra concurrieron 2.000 cabezas de ganado (600 bovinos, 1.000 ovinos, 100 porcinos, 70 caprinos, 120 caballos y el resto de aviar).