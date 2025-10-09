UPA y Asaja aplauden la prórroga del cuaderno digital obligatorio

Las organizaciones agrarias UPA y Asaja han aplaudido la prórroga del cuaderno digital obligatorio durante un año (hasta el 1 de enero de 2027). «Una de las principales reivindicaciones de agricultores y ganaderos en las movilizaciones ha sido el exceso de burocracia y carga administrativa», se recuerda desde la primera de ellas en una nota, en la que se arguyó que «la saturación de normas y reformas de todo tipo complica de forma importante el trabajo de los productores de alimentos, que llevan tiempo reclamando medidas que simplifiquen los trámites que están obligados a realizar». En este sentido, se indica, el cuaderno digital de explotación es «uno de esos trámites novedosos, que causa desazón e incertidumbre en el sector».

La modificación legislativa europea deberá ahora trasladarse a nivel nacional. Desde Asaja se exige al Gobierno de España que adopte la prórroga «y defienda en Bruselas un aplazamiento indefinido, garantizando una transición justa y realista para los agricultores». También se insta al Ejecutivo a «la revisión urgente del real decreto para establecer la nueva fecha de aplicación».

Esta a asociación agraria celebró que la Comisión Europea haya aprobado, durante la última reunión del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos (SCoPAFF) sobre legislación fitofarmacéutica, la ampliación del plazo para la obligatoriedad del cuaderno de explotación digital para los fitosanitarios. «Supone una gran noticia para el sector agrario europeo y, en particular, para el español», afirma.