Las cooperativas piden una revisión integral de la norma del ibérico

Cooperativas Agro-alimentarias de España ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de llevar a cabo una revisión integral de la Norma de Calidad del ibérico. Lo ha hecho tras la polémica generada entre las Denominaciones de Origen de Guijuelo y las de Dehesa de Extremadura y las andaluzas de Los Pedroches y Jabugo. «La norma actual, tal y como está redactada, no refleja la realidad del sector, dificulta el trabajo de los operadores y limita su desarrollo transparente», se ha indicado desde Cooperativas Agro-alimentarias en un comunicado. Extremadura lidera la cabaña de cerdo ibérico en España, con aproximadamente un 40% del total.

Las cooperativas exponen que el objetivo de esta revisión debe centrarse en «aportar más transparencia, adaptar los requisitos de producción y transformación a la realidad sectorial y comercial actual, y proteger tanto la estructura social del sector ibérico como la dehesa, un ecosistema emblemático de nuestro territorio».

Fundación Savia

La Fundación Savia, por su parte, considera que «el cruce del cerdo ibérico con el duroc va en contra de la conservación y mejora genética de la raza y provoca opacidad en el mercado».

Esta entidad ha salido al paso de la polémica generada entre las Denominaciones de Origen del Cerdo Ibérico (Los Pedroches, Jabugo y Extremadura) por las modificaciones introducidas en su pliego de condiciones por la Denominación de Origen Guijuelo, al aceptar esta la certificación del cerdo ibérico 50% de bellota y el incremento de la carga ganadera (de 15 a 100 cerdos por hectárea) para el ibérico de «cebo de campo».

«El problema radica de haber aprobado en su día una Norma de Calidad de Cerdo Ibérico que admite y da carta de naturaleza a cerdos cruzados con duroc, una decisión incomprensiblemente aceptada por Bruselas». Indicaron desde Savia.

Cambios en 12 años

Desde Cooperativas Agro-alimentaria se recuerda que durante los casi doce años transcurridos desde la publicación del Real Decreto, la estructura empresarial y social del sector ibérico ha cambiado de forma significativa.

«Han evolucionado los medios, las formas y las herramientas productivas, y también las necesidades comerciales y de las personas consumidoras», dicen.

Aunque se trata de un asunto debatido en anteriores ocasiones, el Consejo Sectorial Ibérico de Cooperativas Agro-alimentarias de España refrendó la pasada semana el acuerdo previamente alcanzado: «el futuro de la norma de calidad —y, por tanto, del propio sector— debe pasar por una revisión integra», inciden.