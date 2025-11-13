«La genética y la alimentación son el binomio perfecto para tener animales de mayor calidad»

Medianas de Serrano (Valuengo) fue la ganadería ganadora del Concurso Morfológico Nacional de la Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (Aeceriber) celebrado el pasado mes de octubre en la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Los galardones se le acumulaban a su propietario, Juan José Serrano que subió al escenario hasta diez veces. Entre ellos, el Premio Especial a la Mejor Ganadería y primeros premios en lotes de cerdas, primalas, primales, marranos y marranas; premios adicionales: mejor ejemplar adulto, memoria de José Tomás Soto Martínez (mejores lotes), y el premio Ibercaja (mejor calificación global).

¿Cuál es la historia de esta ganadería?

Es una ganadería relativamente joven, con ganas de aprender y evolucionar. Siempre he tratado de rodearme de los mejores profesionales para conseguir mis objetivos. Aquí radica el éxito de mi granja, pero siempre mirando hacia el futuro y marcando nuevos retos.

¿Cómo ha sido el proceso de cría y selección de los ejemplares que presentan a concursos de este nivel?

La selección de animales para concursos empieza desde la cubrición de las hembras, buscando los cruces de mínima consanguinidad con el apoyo de Aeceriber, elijo madres de Sección Principal, es decir, genealogía conocida (mínimo hasta saber abuelas) y con alta calificación morfológica otorgada por los técnicos de la Asociación y a su vez buscar los ejemplares mejorantes a Índice de Lechón (crecimiento a edades tempranas) y a Índice Maternal (las hembras más productivas, más lechones por camada y mayor capacidad lechera). Tras el nacimiento, se registran de las madres y lechones, incluyendo pesaje de los lechones y filiación genética. Con toda esta información la Asociación y la Universidad de Córdoba realizan la valoración genética que permite seleccionar los mejores ejemplares para ferias y concursos.

Uno de los ejemplares galardonados de Medianas de Serrano en la nave de porcino de la Feria de Zafra. / Juan José Ventura

¿Qué características destacarías de los ejemplares ganadores?

Aparte de la selección explicada anteriormente, tenía muy claro que cuando fuese al concurso con la ganadería completa, quería ir con ejemplares jóvenes, buscando la uniformidad en todas las secciones, pero no solo en cuanto a morfología sino buscando que entre las diferentes lotes se notase la evolución lógica de la edad. También es importantísimo que los ejemplares presentados tengan un estado de carnes adecuado que permita al jurado ver perfectamente las diferentes regiones de los animales para su correcta valoración.

¿Qué papel juegan la genética y alimentación en la obtención de animales de este nivel de excelencia?

Son factores clave. La genética determina características fundamentales como conformación y calidad de carne y la alimentación influye en el crecimiento, salud y calidad final del producto. Son el binomio perfecto para tener animales sanos, uniformes y de mayor calidad.

¿Qué importancia tiene para el sector ibérico que existan concursos morfológicos como el de Aeceriber?

Permiten dar visibilidad al trabajo de selección genética que se realiza en las ganaderías. La difusión de la genética entre las diferentes ganaderías es fundamental para la mejora y conservación de la raza. A nivel personal me gusta medirme con otras ganaderías, ver otros tipos de ganado y su evolución, porque siempre es bueno aprender de los demás.

¿Qué supone para una ganadería familiar recibir un premio de esta relevancia?

Yo soy una persona que me muevo mucho en las redes, pero la repercusión que el Concurso Nacional de Aeceriber tiene en el sector del ibérico es un escaparate importantísimo a todos los niveles, no solo para la venta de reproductores, que por supuesto se nota. Es un reconocimiento a tu trabajo y esfuerzo, ver que estás en el buen camino y en estos momentos complicados de la ganadería te da fuerzas para continuar. Es un orgullo para toda la familia.

¿Cuáles diría que son hoy los principales retos para las explotaciones dedicadas al cerdo ibérico de pura raza?

Adaptarse a los nuevos tiempos en todos los sentidos: selección, bienestar animal, bioseguridad….

¿Cómo ve el futuro del sector ibérico, especialmente en cuanto a la conservación de la raza y la valorización del producto?

Tenemos una raza única y nuestra obligación no solo es conservarla. Hay que seguir avanzando en la selección, sin perder calidad. Debemos trabajar juntos ganaderos e industriales. Somos conscientes que los consumidores cada día son más exigentes en cuanto la trazabilidad de los productos, saludables y nosotros tenemos una materia prima inigualable, hay que trabajar en llegar a todos los públicos.