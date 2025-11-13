Planas asegura que los cambios en la DOP Guijuelo "se encuadran en la legislación vigente"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que los cambios aprobados para la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo, que le permiten comercializar producto 50% ibérico, «se encuadran en la legislación vigente». Planas ha hecho referencia así a la polémica surgida con la DOP Guijuelo, que ha recibido el visto bueno del ministerio para poder vender productos 50% ibéricos, lo cual, según los sellos Dehesa de Extremadura, Los Pedroches y Jabugo les generará competencia desleal porque ellas solo sellan productos de mayor categoría.

«Entiendo la preocupación pero no la comparto», ha asegurado recientemente el ministro durante su visita a la Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico DOP Los Pedroches en Villanueva de Córdoba, donde también ha hecho alusión a la norma de calidad del ibérico, a la que hay que mostrar «máximo respeto».

De hecho, ha adelantado que mientras sea ministro «no habrá ninguna modificación (...) unilateral que vaya en detrimento de la norma de calidad» y, por lo tanto, «solo se tocará si hay un consenso de todos». En todo caso, para Planas su «referencia» es el producto 100% ibérico de bellota porque «es el que está dando imagen de marca al conjunto del sector».

Esa máxima categoría es «la que van a defender» y ha avanzado que van a estudiar la posibilidad de llevar a cabo nuevas campañas de promoción en el exterior.

Futura PAC

Por otro lado, se ha referido a la negociación de la futura PAC y ha incidido en que España «está peleando» para evitar que se aplique el recorte propuesto por la Comisión Europea.

«Esto no ha hecho más que empezar porque la CE ha hecho una propuesta y nos queda mucho tiempo por delante de discusión», ha subrayado el ministro, quien ha resaltado la unidad de las organizaciones agrarias, las cooperativas, las 17 comunidades autónomas y el Ministerio, a los que le queda «mucho trabajo por delante».