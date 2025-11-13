La producción extremeña de aceite de oliva en octubre se sitúa en 6.131 toneladas

La producción de aceite de oliva en las 136 almazaras existentes en Extremadura durante el primer mes de la campaña 2025/2026 ha alcanzado la cantidad de 6.131,87 toneladas, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica). Este volumen se sitúa por encima (18,6%) de las 5.168,4 toneladas que se contabilizaron en el mismo mes de la pasada campaña.

De la cantidad total, 4.890,22 toneladas corresponden a las 89 almazaras de la provincia de Badajoz y el resto, 1.241,65 toneladas, a las 47 ubicadas en la provincia de Cáceres. Las existencias de aceite de oliva a comienzos de octubre en las almazaras de la región era de 2.583,78 toneladas.

Con datos provisionales a 31 de octubre, las salidas de aceite de oliva extremeño en el primer mes de campaña se han cuantificado en 2.711,29 toneladas, lo que deja las existencias a final de mes en 6.005,68 toneladas.

A nivel nacional, los datos muestran que la producción en el primer mes de campaña es de 41.611,58 toneladas, un 15,6 % por encima de la anterior, mientras que las salidas se cuantifican en 84.167,88 toneladas.

Organizaciones agrarias

Las organizaciones agrarias han valorado los excelentes datos de ventas del aceite de oliva en su primer mes de comercialización, con 130.000 toneladas vendidas -incluyendo importaciones-, y a unos precios en origen por encima de los 4,5 euros. «Los magníficos datos son fiel reflejo de la fortaleza en la demanda y la enorme fidelidad de los consumidores», ha destacado Jesús Cózar, secretario general de UPA en Andalucía.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha insistido en la "apuesta por la calidad de los productores de aceite y en la buena respuesta del mercado, con salidas de aceite muy altas, cuando el enlace es bastante justo".

Las campañas oleícolas (de comercialización) comienzan el 1 de octubre y finalizan el 30 de septiembre del año siguiente, igual que el año hidrológico. Sin embargo la recogida de aceituna y la producción de aceite no se generaliza hasta el mes de noviembre/diciembre.