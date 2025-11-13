Del 21 al 23 de noviembre en IFEBA
Salen a la venta las entradas para la II Feria Agroalimentaria Espiga de Caja Rural de Extremadura
Reunirá a más de 130 empresas y 65 expositores en 4.000 metros cuadrados dedicados al sector agroalimentario extremeño
Redacción
Caja Rural de Extremadura ha puesto ya a la venta las entradas para asistir a la II Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en el recinto ferial IFEBA de Badajoz.
Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del evento, www.feriaespiga.es, donde también se encuentra disponible toda la programación y detalles prácticos de la cita. El enlace directo para la adquisición de entradas es: https://fenles.com/evento/feria-espiga-agroalimentaria-2025-21-11-2025-feria-ifeba
La Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, volverá a convertir a Badajoz en el epicentro del sector agroalimentario y del turismo rural y gastronómico de la región. En esta segunda edición, el encuentro contará con 4.000 metros cuadrados de exposición, 65 stands y la participación de más de 130 empresas del sector.
El público visitante podrá disfrutar de un completo programa de actividades distribuidas en dos grandes escenarios y en el espacio gastronómico “Degusta”, donde cuatro restaurantes extremeños ofrecerán elaboraciones basadas en productos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).
Además, la Feria contará con la presencia de los chefs Toño Pérez y José Pizarro, embajadores de esta edición, y acogerá la entrega de los Premios Espiga en distintas categorías (Queso, Cava, Jamón, Ternera y Cordero), galardones que reconocen la excelencia y calidad del sector agroalimentario extremeño.
Con esta iniciativa, Caja Rural de Extremadura reafirma su compromiso con el desarrollo del medio rural, la promoción de los productos regionales y el impulso del turismo gastronómico como motor económico de la comunidad.
La II Feria Agroalimentaria Espiga cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura y Extremadura Avante.
