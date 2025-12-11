Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21 D: Elecciones en Extremadura

Las cooperativas extremeñas proponen medidas "clave" para el futuro del campo

Remiten a los partidos un documento que busca situar al cooperativismo agroalimentario como una prioridad estratégica de la agenda política

Un agricultor trabaja una explotación de olivos.

Un agricultor trabaja una explotación de olivos. / CARLOS GIL

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha presentado a los grupos parlamentarios extremeños un documento de propuestas con vistas a las elecciones del 21 de diciembre. Según se precisa desde esta entidad a través de un comunicado, el objetivo es situar al cooperativismo agroalimentario como una prioridad estratégica de la agenda política «por su papel determinante en la renta de agricultores y ganaderos, en el impulso industrial, en la creación de empleo, en la fijación de población rural y en la sostenibilidad del territorio».

«Las cooperativas extremeñas son la base productiva y social de buena parte del medio rural de la región», se incide. En este sentido, la federación reúne a más de 180 cooperativas agrícolas y ganaderas «que vertebran el territorio y que necesitan un marco estable y eficaz para seguir siendo competitivas» en un contexto que vendrá marcado por la incertidumbre de la futura PAC, el aumento de costes, la presión de la gran distribución y los nuevos requisitos medioambientales, se enumera.

El documento resume las que se consideran principales necesidades del sector e incluye un conjunto de propuestas orientadas a reforzar la competitividad y sostenibilidad del modelo cooperativo. Asimismo, con este documento, la entidad expresa su disposición a colaborar con todos los grupos para avanzar hacia «un modelo productivo sólido, innovador y competitivo que impulse el desarrollo rural y refuerce el liderazgo agroalimentario de Extremadura».

«Estas propuestas no son una lista de reivindicaciones aisladas sino una estrategia integral para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería extremeñas», se apunta, a la vez que se incide en que el cooperativismo es la herramienta «más eficaz para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agroalimentario». «Cada euro invertido» en él «repercute directamente en el territorio, en la generación de empleo y en la fijación de población», se remacha. Estas son las líneas prioritarias planteadas.

Impulso decidido a la integración cooperativa

Las cooperativas proponen un plan de integración «con presupuesto suficiente y normas claras para facilitar fusiones, proyectos comerciales conjuntos y la creación de grupos cooperativos de mayor dimensión». Asimismo, reclama que se fomente la incorporación de agricultores y ganaderos a cooperativas, que se discrimine de forma positiva a las cooperativas y sus socios y que se reduzca la burocracia que frena el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Una PAC estable y coherente

En este punto, se pide mantener el enfoque común, proteger las ayudas vinculadas a la renta y mejorar el sistema de seguros agrarios para adaptarlo a una mayor variabilidad climática.

Una cadena agroalimentaria con valor

Asimismo, se solicitan medidas que garanticen rentabilidad en las explotaciones y transparencia en la cadena, junto con herramientas de gestión de mercados más ágiles. También activar apoyos cuando haya caídas de producción y defender los sectores productivos estratégicos regionales.

Innovación, la digitalización y economía circular

Se apuesta por un plan específico de digitalización para cooperativas que incluya formación, diagnóstico de necesidades tecnológicas, desarrollo de prototipos y ayudas para implantación de nuevas herramientas. También insiste en que las normativas medioambientales deben tener en cuenta la viabilidad económica de las explotaciones.

Relevo generacional y atracción de jóvenes

Por otro lado, reclama recuperar ayudas al cese anticipado, crear bancos de tierras gestionados por cooperativas, priorizar a jóvenes cooperativistas en líneas de apoyo e impulsar servicios básicos en el entorno rural. Considera esencial prestigiar la actividad agraria y el modelo cooperativo para atraer talento.

Liderazgo de la mujer rural

El documento recoge reforzar programas formativos con perspectiva de género, fomentar el emprendimiento femenino y garantizar la participación de mujeres cooperativistas en espacios de decisión.

Soluciones a la falta de mano de obra

Se piden políticas que favorezcan incorporar trabajadores, incluidas medidas para aprovechar la mano de obra inmigrante alojada en centros de acogida.

Medidas eficaces frente a plagas y enfermedades

El texto apuesta por una política fitosanitaria equilibrada que priorice la búsqueda de alternativas antes de prohibir productos, agilice autorizaciones de bajo riesgo, refuerce la investigación y desarrolle sistemas de monitoreo.

Apoyo a la sanidad animal

Ayudas para vacunas y para los costes asociados a la prevención y control de enfermedades que están golpeando con fuerza a la cabaña ganadera. Destaca el papel esencial de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) en el territorio.

Internacionalización

La entidad propone un programa específico de apoyo a la exportación para cooperativas con formación, prospecciones de mercado y misiones comerciales.

