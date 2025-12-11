Las cooperativas extremeñas proponen medidas "clave" para el futuro del campo

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha presentado a los grupos parlamentarios extremeños un documento de propuestas con vistas a las elecciones del 21 de diciembre. Según se precisa desde esta entidad a través de un comunicado, el objetivo es situar al cooperativismo agroalimentario como una prioridad estratégica de la agenda política «por su papel determinante en la renta de agricultores y ganaderos, en el impulso industrial, en la creación de empleo, en la fijación de población rural y en la sostenibilidad del territorio».

«Las cooperativas extremeñas son la base productiva y social de buena parte del medio rural de la región», se incide. En este sentido, la federación reúne a más de 180 cooperativas agrícolas y ganaderas «que vertebran el territorio y que necesitan un marco estable y eficaz para seguir siendo competitivas» en un contexto que vendrá marcado por la incertidumbre de la futura PAC, el aumento de costes, la presión de la gran distribución y los nuevos requisitos medioambientales, se enumera.

El documento resume las que se consideran principales necesidades del sector e incluye un conjunto de propuestas orientadas a reforzar la competitividad y sostenibilidad del modelo cooperativo. Asimismo, con este documento, la entidad expresa su disposición a colaborar con todos los grupos para avanzar hacia «un modelo productivo sólido, innovador y competitivo que impulse el desarrollo rural y refuerce el liderazgo agroalimentario de Extremadura».

«Estas propuestas no son una lista de reivindicaciones aisladas sino una estrategia integral para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería extremeñas», se apunta, a la vez que se incide en que el cooperativismo es la herramienta «más eficaz para asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del sector agroalimentario». «Cada euro invertido» en él «repercute directamente en el territorio, en la generación de empleo y en la fijación de población», se remacha. Estas son las líneas prioritarias planteadas.

Impulso decidido a la integración cooperativa

Las cooperativas proponen un plan de integración «con presupuesto suficiente y normas claras para facilitar fusiones, proyectos comerciales conjuntos y la creación de grupos cooperativos de mayor dimensión». Asimismo, reclama que se fomente la incorporación de agricultores y ganaderos a cooperativas, que se discrimine de forma positiva a las cooperativas y sus socios y que se reduzca la burocracia que frena el desarrollo de nuevos proyectos industriales.

Una PAC estable y coherente

En este punto, se pide mantener el enfoque común, proteger las ayudas vinculadas a la renta y mejorar el sistema de seguros agrarios para adaptarlo a una mayor variabilidad climática.

Una cadena agroalimentaria con valor

Asimismo, se solicitan medidas que garanticen rentabilidad en las explotaciones y transparencia en la cadena, junto con herramientas de gestión de mercados más ágiles. También activar apoyos cuando haya caídas de producción y defender los sectores productivos estratégicos regionales.

Innovación, la digitalización y economía circular

Se apuesta por un plan específico de digitalización para cooperativas que incluya formación, diagnóstico de necesidades tecnológicas, desarrollo de prototipos y ayudas para implantación de nuevas herramientas. También insiste en que las normativas medioambientales deben tener en cuenta la viabilidad económica de las explotaciones.

Relevo generacional y atracción de jóvenes

Por otro lado, reclama recuperar ayudas al cese anticipado, crear bancos de tierras gestionados por cooperativas, priorizar a jóvenes cooperativistas en líneas de apoyo e impulsar servicios básicos en el entorno rural. Considera esencial prestigiar la actividad agraria y el modelo cooperativo para atraer talento.

Liderazgo de la mujer rural

El documento recoge reforzar programas formativos con perspectiva de género, fomentar el emprendimiento femenino y garantizar la participación de mujeres cooperativistas en espacios de decisión.

Soluciones a la falta de mano de obra

Se piden políticas que favorezcan incorporar trabajadores, incluidas medidas para aprovechar la mano de obra inmigrante alojada en centros de acogida.

Medidas eficaces frente a plagas y enfermedades

El texto apuesta por una política fitosanitaria equilibrada que priorice la búsqueda de alternativas antes de prohibir productos, agilice autorizaciones de bajo riesgo, refuerce la investigación y desarrolle sistemas de monitoreo.

Apoyo a la sanidad animal

Ayudas para vacunas y para los costes asociados a la prevención y control de enfermedades que están golpeando con fuerza a la cabaña ganadera. Destaca el papel esencial de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) en el territorio.

Internacionalización

La entidad propone un programa específico de apoyo a la exportación para cooperativas con formación, prospecciones de mercado y misiones comerciales.