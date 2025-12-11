Dehesa de Extremadura: una montanera “óptima” y buenas previsiones para la campaña navideña

Aunque hace ya muchos años que su consumo comenzó a desestacionalizarse, la Navidad sigue concentrando una parte importante de las ventas de los jamones y paletas certificados por la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura. Estas piezas son, por su sabor y textura, sinónimo de calidad excepcional. Cien por cien ibéricas, proceden de ejemplares criados y alimentados en plena dehesa a base de bellotas, hierba y pastos naturales.

Las expectativas para esta campaña navideña “son buenas”, resume Álvaro Rivas, secretario y director técnico de la DOP Dehesa de Extremadura. Entre otras cosas, explica, porque la previsión es que acabe de darse salida al producto que aún queda en las bodegas procedente del exceso de existencias generado tras la pandemia (un jamón certificado puede curarse durante un periodo de cuatro años).

“Dehesa de Extremadura se caracteriza por ser exclusivo y su cliente es muy selecto, muy concreto y conoce bien este producto”, incide Rivas. El mercado nacional sigue siendo el principal para esta denominación de origen. La exportación a menudo “demanda grandes volúmenes y precios muy competitivos”, una combinación difícil para un marchamo que es por definición tan exclusivo.

Con todo, la venta de sus jamones y paletas fuera de las fronteras españolas “cada vez va creciendo más”, fundamentalmente a mercados europeos, como los de Francia, Reino Unido o Bélgica, pero también a destinos como Canadá, México e Indonesia, países en los que este producto tiene "muchísima aceptación". Asimismo, “va aumentando año tras año” la comercialización de loncheado, que también certifica esta denominación de origen, por la comodidad que este formato ofrece. Con todo, el recién cortado continúa siendo, con diferencia, el preferido por el consumidor.

Nueva imagen

Por otro lado, esta será la primera campaña navideña con la nueva imagen corporativa de este sello de calidad, “que ha tenido muchísima aceptación en el mercado. Es rompedora, pero al tiempo mantiene la esencia de lo que es un producto tradicional, emblemático y que va destinado a un mercado muy exclusivo”.

Montanera

En cuanto a la previsión de certificación de la presente montanera, el director técnico de este sello de calidad la considera “óptima” una vez que las condiciones climatológicas están acompañando. En términos cuantitativos, “este año estamos en la línea del pasado, con un poquito más de producción”. Serán "en torno a los 16.000 cerdos certificados, con lo cual de aquí a 4 o 6 años solo habrá 32.000 jamones y 32.000 paletas con denominación de origen”, recuerda.