Dehesa de Solana, mejor jamón DOP extremeño, y Puerta Palma, de Bodegas Orán, Gran Espiga Cava de Extremadura

El XXVI Concurso Caja Rural de Extremadura de Jamón Ibérico DO Dehesa de Extremadura Premios Espiga ha traído como novedad una nueva categoría, Curación Extrema. Se trata del equivalente al ‘gran espiga’ en los vinos con el que se reconoce a la pieza que obtiene la mayor puntuación de todos y con una curación igual o superior a 40 meses

Este nuevo reconocimiento, en su primera edición celebrada en 2025, ha sido para ‘Dehesa de Solana’, considerado como el mejor jamón DOP Dehesa de Extremadura. En paralelo, Agropecuarias Cañas y Labrados, ha sido reconocido como mejor ganadero, al ser el que ha proporcionado esta pieza.

En cuanto al resto de reconocimientos, entregados recientemente en el marco de la II Feria Agroalimentaria Espiga, a los mejores Jamones DOP Dehesa de Extremadura el ganador de la Espiga Oro ha sido para Embutidos Morato, industria ubicada en los Santos de Maimona, y al ganadero Santiago Pérez.

El Espiga Plata ha recaído en Jamón y Salud, de Llerena, pero con tiendas en diversos puntos de la geografía nacional, y a la ganadera Ana Isabel Aceituno Reboto. Por último, el premio espiga Bronce ha sido para Embutidos Mota de Cabeza la Vaca y el ganadero Juan Luis Medina Casquete

«Durante estos más de 25 años, los Premios Espiga Jamón han servido para poner en valor y mostrar los tesoros de nuestra dehesa», destacó el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, durante la entrega de premios.

Mejores cavas

Caja Rural de Extremadura entregó también los galardones del X Concurso Cava de Extremadura en el que Puerta Palma, de Bodegas Orán (Extra Brut Blanco) fue el ganador del Premio Gran Espiga tras lograr la mejor puntuación.

Foto de familia de los galardonados en los premios Espiga a los mejores cavas. / El Periódico

Por categorías, en lo referido a los premios Espiga Cava de Extremadura, en Cavas de Guarda –Brut nature, Extra Brut y Brut- la Espiga de Oro ha sido para el citado Puerta Palma (Brut Blanco), de Bodegas Orán; la Espiga de Plata para Rocamador (Brut Nature Blanco), de Bodegas Pago de las Encomiendas; y la Espiga de Bronce para Gran Privilegio de Romale (Brut Nature Blanco, formato Magnum), de Bodegas Romale.

En Cavas de Guarda –Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce-, Buche (Semiseco Blanco), de Bodegas Orán, ha ganado la Espiga de Oro; Puerta Palma Clásico (Semiseco Blanco), de Bodegas Orán, ha conseguido la Espiga Plata; y Finca La Pintada (Semiseco Blanco), de Finca la Pintada Isabel Cuevas & Sophia Coursan, la Espiga de Bronce.

Por último, en la categoría de Cavas de Guarda Superior – Brut Nature, Extra Brut, Brut, Extra Seco, Semiseco y Dulce -, la Espiga de Oro ha sido para Viña Romale (Brut Nature Reserva Blanco), de Bodegas Romale; y las Espigas de Plata y de Bronce para Extrem de Bonaval, de Bodegas López Morenas, el segundo puesto con su Brut Reserva Rosado y el tercero con el Brut Reserva Blanco.