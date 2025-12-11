‘Foodlab’ impulsa la competitividad agroalimentaria en Extremadura

El Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario (Ctaex) ha presentado este martes el programa ‘Foodlab’, dirigido a impulsar la competitividad agroalimentaria en Extremadura y diseñado, en concreto, para acompañar a empresas, startups y emprendedores en el desarrollo de productos innovadores, facilitando su validación técnica y su llegada al mercado.

El director de Ctaex, José Luis Llerena, ha destacado en su intervención en esta presentación que ‘Foodlab’ «nace para convertir el conocimiento en soluciones reales, acortar los tiempos de desarrollo y ofrecer a las empresas un espacio donde puedan experimentar con seguridad y avanzar con confianza hacia el mercado», aprovechando la capacidad del único centro tecnológico de Extremadura y de la agrupación de entidades asociadas.

La presentación ha contado con la participación de la directora general de Empresa de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, quien ha subrayado a su vez que este programa «representa un instrumento estratégico para impulsar y reforzar la competitividad del tejido empresarial agroalimentario».

Durante la jornada, se han expuesto las fases del programa, los servicios tecnológicos disponibles y los retos priorizados en colaboración con las empresas asociadas. También se ha mostrado un ejemplo real del tipo de proyectos que ‘Foodlab’ impulsará como Madeinplant, cuyo CEO, Federico Grau, ha compartido su experiencia y ha explicado cómo la colaboración tecnológica permite transformar nuevas ideas en productos con potencial comercial.

Conclusiones

En relación a esta jornada, Ctaex ha destacado en nota de prensa la alta participación de empresas interesadas en desarrollar nuevos productos a través de ‘Foodlab’, la presentación de los retos tecnológicos priorizados y la confirmación de la apertura del programa para la selección de proyectos desde este martes, día 2, hasta el 20 de enero.

Asimismo, se ha reforzado el compromiso entre este centro y la Dirección General de Empresa para seguir impulsando la innovación empresarial.

Laboratorios y planta piloto

En concreto, ‘Foodlab’ ofrecerá acceso a laboratorios, planta piloto, personal técnico especializado, mentorización empresarial y metodologías de innovación orientadas a reducir riesgos y acelerar el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios.

Lo retos se engloban en tres áreas de interés, One Health (reducción de químicos en la producción agrícola, nuevos alimentos y bebidas para una alimentación saludable y adaptada y desarrollo del bienestar animal y salud vegetal), Sostenibilidad (circularidad y valorización de residuos y subproductos, descarbonización de procesos agroindustriales y adaptación de los cultivos al cambio climático) y Nuevas Tecnologías y Digitalización (innovación en conservación y envasado de alimentos, biotecnología aplicada a la agricultura e implementación de la industria 4.0).

Los retos de Foodlab. / El Periódico

Ctaex ha señalado por último que, con esta iniciativa, consolida su función como centro de referencia en investigación aplicada, transferencia tecnológica y generación de oportunidades para el sector agroalimentario de Extremadura.