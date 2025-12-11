Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Publicadas las ayudas para las razas autóctonas en Extremadura

Esta convocatoria dispone de una cuantía de 1.300.000 euros, financiada en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)

Ejemplares de la raza blanca cacereña.

Ejemplares de la raza blanca cacereña. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El Ejecutivo regional ha autorizado la convocatoria de ayudas para el establecimiento y mantenimiento de los programas de cría de razas ganaderas autóctonas españolas en la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2026, cuyas bases están reguladas en el Decreto 64/2024, de 2 de julio. Así, se subvencionarán actuaciones de conservación y mejora del patrimonio genético de las razas ganaderas (locales autóctonas), así como el fomento, promoción y difusión de las mismas, ya que supone una medida de gran importancia en lo que respecta a la sostenibilidad ambiental, social y económica del medio rural, dado que el mantenimiento de dicha biodiversidad ganadera contribuye a la conservación de espacios naturales y al mantenimiento de prácticas tradicionales.

La cuantía

Esta convocatoria dispone de una cuantía de 1.300.000 euros, financiada en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y está destinada a las asociaciones de criadores y criadoras de razas ganaderas autóctonas españolas que hayan sido reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, podrán ser también beneficiarias aquellas asociaciones de ámbito autonómico reconocidas por la autoridad competente y colaboradoras en la realización de las actividades recogidas en el programa de difusión de dichas razas.

TEMAS

