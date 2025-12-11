Rufete se suma al catálogo

La Junta de Extremadura ha incorporado oficialmente la variedad Rufete Serrano Blanco a la clasificación regional de uvas destinadas a vinificación, según una resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

La medida se ha adoptado al amparo del Decreto 129/2018, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para clasificar las variedades del género Vitis en su territorio, así como para ordenar el potencial de producción vitícola.

La resolución también se sustenta en las facultades conferidas a los directores generales por la Ley 1/2002 del Gobierno y de la Administración de Extremadura y por la estructura orgánica fijada en el Decreto 233/2023, que otorga a este órgano las funciones relativas al Registro de Plantaciones de Viñedo.

Nuevas plantaciones

Con la incorporación de la nueva variedad, la Junta amplía el catálogo oficial de uvas de vinificación autorizadas en Extremadura, un paso que permitirá su implantación en nuevas plantaciones y su inclusión en producciones enológicas dentro de la comunidad autónoma. La resolución, firmada por el director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Eloy Rodríguez, no agota la vía administrativa.

Las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible o ante la propia Dirección General.