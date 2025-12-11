Sector vitivinícola
Rufete se suma al catálogo
La Junta de Extremadura ha incorporado oficialmente la variedad Rufete Serrano Blanco a la clasificación regional de uvas destinadas a vinificación
La Junta de Extremadura ha incorporado oficialmente la variedad Rufete Serrano Blanco a la clasificación regional de uvas destinadas a vinificación, según una resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
La medida se ha adoptado al amparo del Decreto 129/2018, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para clasificar las variedades del género Vitis en su territorio, así como para ordenar el potencial de producción vitícola.
La resolución también se sustenta en las facultades conferidas a los directores generales por la Ley 1/2002 del Gobierno y de la Administración de Extremadura y por la estructura orgánica fijada en el Decreto 233/2023, que otorga a este órgano las funciones relativas al Registro de Plantaciones de Viñedo.
Nuevas plantaciones
Con la incorporación de la nueva variedad, la Junta amplía el catálogo oficial de uvas de vinificación autorizadas en Extremadura, un paso que permitirá su implantación en nuevas plantaciones y su inclusión en producciones enológicas dentro de la comunidad autónoma. La resolución, firmada por el director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Eloy Rodríguez, no agota la vía administrativa.
Las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible o ante la propia Dirección General.
- Un vino extremeño, elegido como el mejor tempranillo joven de España
- El sector apícola califica como 'muy negativa' la campaña de miel y polen en Extremadura
- La raza Retinta triunfa en la última Feria de Zafra
- Once entidades ganaderas analizan los retos y desafíos de futuro en un encuentro organizado por Caja Rural Extremadura
- Copreca reúne a jóvenes y expertos para debatir el futuro del sector agroganadero
- Cereza del Jerte y Queso Ibores se adaptan para fortalecer su futuro
- El lobo, entre la protección y la caza: un debate a abrir en España
- Exigen medidas 'urgentes y eficaces' para frenar los robos en el campo extremeño