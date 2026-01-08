Alejandra Vidal: «El campo extremeño es esencial para el presente y el futuro de JTI»

Tras más de 25 años de presencia en España, JTI (JapanTobacco International) se ha consolidado como uno de los principales aliados del campo extremeño. Su directora de Asuntos Corporativos y Comunicación, Alejandra Vidal, subraya la importancia estratégica de la región y el firme compromiso de la compañía con su desarrollo sostenible, poniendo en valor el papel de los agricultores como primer eslabón de una cadena de valor clave para el territorio.

P: Extremadura cuenta con una gran tradición agrícola. ¿Qué representa para JTI trabajar con el campo extremeño?

R:Extremadura es el corazón de la producción tabaquera española y una pieza clave en nuestra cadena de suministro. Aquí se cultiva una hoja de tabaco de gran calidad, fruto del conocimiento transmitido durante generaciones y de un saber hacer que comienza en el campo. Para JTI, el campo extremeño no es solo una fuente de materia prima, sino un socio estratégico.

Nuestro compromiso es de largo recorrido. Desde 2013 aportamos estabilidad al sector mediante acuerdos que nos permiten adquirir anualmente alrededor de 4.800 toneladas de hoja verde, aproximadamente el 2 % del suministro mundial de JTI. Esto refleja la relevancia de Extremadura dentro de nuestra compañía y la confianza mutua construida con los agricultores a lo largo del tiempo.

Además, según el estudio Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España (AFI, 2025), el sector contribuye de forma significativa al PIB nacional, con un impacto total de 3.755 millones de euros y más de 61.500 empleos sostenidos.

P: ¿Qué impacto tiene el cultivo del tabaco en la economía y la sociedad extremeña?

R:Es un motor económico y social fundamental. Genera miles de empleos directos e indirectos y contribuye a fijar población en comarcas como La Vera, Campo Arañuelo o el Valle del Alagón, donde las alternativas productivas son limitadas. En Extremadura, el cultivo y la primera transformación generan 126 millones de euros en impacto económico y más de 2.200 empleos.

Cada explotación sostiene familias, cooperativas y pymes locales, reforzando la cohesión territorial. Además, la producción se realiza bajo normas de producción integrada, con controles y certificaciones que garantizan prácticas responsables. La calidad del producto final empieza en el campo, y ese trabajo bien hecho es clave para la competitividad de toda la cadena.

P: La igualdad y la diversidad son valores fundamentales para JTI. ¿Cómo se reflejan en el entorno rural?

R:La sostenibilidad también pasa por las personas y por el relevo generacional. Cada vez hay más mujeres al frente de explotaciones y cooperativas, y desde JTI queremos reforzar esa tendencia. Apostamos por la igualdad de oportunidades y la conciliación, tanto dentro de la empresa como en toda la cadena de valor. Contar con más mujeres y jóvenes en puestos de decisión en el ámbito rural mejora la competitividad, aporta nuevas perspectivas y fortalece el tejido social.

P: ¿Cuáles son los principales desafíos del sector en los próximos años?

R:El principal reto es mantener la rentabilidad y competitividad del cultivo en un contexto de cambio climático y transformación del mercado. La adaptación a nuevas condiciones climáticas y la mejora continua de los procesos agrícolas son esenciales.

Al mismo tiempo, es necesario un entorno regulatorio equilibrado y basado en la evidencia científica, que permita a agricultores, industria y distribución seguir contribuyendo de forma responsable a la economía y al empleo. Las decisiones regulatorias deben buscar un equilibrio entre salud pública, sostenibilidad económica y respeto a los sectores productivos del medio rural.

P: ¿Qué impacto tiene esta actividad en la región?

R:Más allá de las cifras, el impacto es económico, social y también ambiental. Extremadura produce el 99% de la hoja de tabaco española, lo que la convierte en un pilar estratégico del sector. Este cultivo genera empleo, combate la despoblación y promueve prácticas agrícolas responsables.Trabajar aquí significa formar parte de un proyecto común de desarrollo rural, innovación y sostenibilidad, que va mucho más allá del negocio en sí.

P: Mirando al futuro, ¿cómo ve la evolución del tabaco en Extremadura?

R:Con realismo, pero también con esperanza. El futuro pasa por adaptación, innovación y diálogo. Las empresas y las administraciones debemos cooperar para asegurar una regulación proporcionada, que incentive la inversión y reconozca el valor estratégico del sector agrícola y de transformación.

Extremadura tiene todo para seguir siendo un referente en calidad y desarrollo rural. Desde JTI seguiremos apoyando a los agricultores extremeños, porque su éxito es también el de la región y el nuestro como compañía.