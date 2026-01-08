Caja Rural de Extremadura dona un vehículo a la Guardería Rural de Don Benito para reforzar la protección del medio natural

Caja Rural de Extremadura ha formalizado la donación de un vehículo a la Guardería Rural de Don Benito con el objetivo de mejorar las labores de vigilancia medioambiental, prevención de incendios y conservación del entorno rural en el municipio y su comarca, una actuación que refuerza la protección del campo y los recursos naturales ligados a la actividad agraria.

El vehículo, especialmente adaptado para circular por caminos rurales y zonas de difícil acceso, permitirá a los guardas rurales desarrollar su trabajo con mayor eficacia y ampliar el radio de actuación en el término municipal. Esta dotación resulta clave para la supervisión de montes, cultivos, vías pecuarias y caminos públicos, así como para la detección de vertidos incontrolados, talas ilegales u otras prácticas que puedan afectar al medio natural.

Conservación del territorio

La Guardería Rural desempeña, además, un papel relevante en la prevención de incendios forestales, mediante labores de vigilancia y control en épocas de mayor riesgo, así como en el apoyo a campañas de limpieza, reforestación y mantenimiento del paisaje rural. Gracias a este nuevo recurso, el servicio podrá optimizar los tiempos de respuesta ante posibles incidencias y reforzar su presencia en el entorno agrícola y forestal.

Desde Caja Rural de Extremadura se destaca que esta actuación responde a su compromiso con el desarrollo sostenible del medio rural y con la seguridad en el campo, apoyando a los servicios que trabajan de forma directa en la conservación del territorio. La entidad subraya que la protección del entorno natural es un elemento fundamental para garantizar el futuro del sector agrario y el equilibrio medioambiental de la región.

Esta iniciativa se enmarca en el Fondo de Educación y Promoción de Caja Rural de Extremadura, a través del cual la cooperativa de crédito impulsa proyectos sociales, culturales y medioambientales en toda la comunidad autónoma, reafirmando su vocación de cercanía y apoyo al mundo rural extremeño.