Reconocimiento
Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con el campo tras lograr el reconocimiento como Empresa Socialmente Responsable
El sello ESR consolida la entidad como banca cooperativa referente en el tejido productivo agrario
Caja Rural de Extremadura ha cerrado 2025 como la primera entidad financiera de la región en obtener el título de Empresa Socialmente Responsable (ESR), un reconocimiento otorgado por la Junta de Extremadura que avala su modelo de gestión ética y su compromiso con el desarrollo sostenible del territorio.
Este distintivo respalda una trayectoria marcada por la reinversión social y el apoyo continuado al sector agrario y al medio rural. A lo largo del año, la entidad ha destinado más de 3,8 millones de euros a proyectos sociales, educativos y de desarrollo a través de su Fondo de Educación y Promoción, impulsando iniciativas que contribuyen directamente a la mejora de la calidad de vida en el entorno rural extremeño.
La obtención del sello ESR consolida a Caja Rural de Extremadura como un referente de banca cooperativa comprometida con el campo, el tejido productivo agrario y el progreso equilibrado de la región, reforzando su papel como entidad financiera cercana a agricultores, ganaderos y cooperativas.
