Objetivos más allá de la PAC: precios justos, bienestar animal y comercio

Las negociaciones presupuestarias y de la Política Agraria Común (PAC) son prioritarias en el nuevo semestre de la Unión Europea (UE), pero hay otras metas agroalimentarias como el bienestar animal, la búsqueda de más destinos comerciales o iniciativas para promover precios agrícolas más justos que están encima de la mesa. El primer semestre, con Chipre en la presidencia del Consejo de Ministros de la UE, será clave para que avancen las negociaciones del marco financiero de 2028-2034, que inquietan a los agricultores, ganaderos y pescadores, y son cruciales para su futuro. Pero la agenda viene cargada de letra pequeña y de otras negociaciones de interés para el sector. Estas serán las más importantes:

Las negociaciones del marco financiero para 2028-2034 destacan en el documento de prioridades de la presidencia chipriota, que aspira a que avancen este semestre, con vistas a que el acuerdo final entre las instituciones de la UE se produzca en la segunda mitad de 2026.

La propuesta de la Comisión Europea (CE) plantea incluir las ayudas de la PAC, el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y Acuicultura (Fempa) y otra políticas en un megafondo que gestionarían los gobiernos; además, prevé recortes que España ha cifrado en más del 22% en agricultura y del 67% en pesca.

En paralelo las instituciones de la UE están discutiendo la reforma de la PAC y de la organización común de los mercados (OCM) agrícolas. «La presidencia facilitará las discusiones para proporcionar una respuesta fuerte y una legislación que garantice la seguridad alimentaria y un estándar de vida justo para los agricultores, así como para afrontar los retos comerciales y de autoabastecimiento en un entorno local y global cambiante», según el texto de prioridades.

Respecto a la PAC, la presidencia defiende las vías para mejorar la gestión de crisis o la prevención de incendios y la necesidad de profundizar en su simplificación.

Tensiones comerciales

El hito más inminente en materia comercial es la ratificación del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), ya que Francia e Italia promovieron en diciembre el retraso del voto en el Consejo de la UE. La presidencia chipriota insiste en la importancia de una apertura comercial de la UE para reforzar sus mercados y reducir su dependencia exterior de productos e insumos agrícolas; no obstante, defenderá un equilibrio entre «el acceso al mercado y el mantenimiento de la competitividad del sector agrícola europeo».

Ante las tensiones con Estados Unidos o China, la presidencia aboga por ampliar las relaciones con Latinoamérica, Asia, África, India u Oriente Medio.

Prácticas desleales

Este semestre continuará la evaluación de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales de la UE, para revisar su utilidad e identificar mejoras con el fin de propiciar una cadena alimentaria con más equilibrio entre sus eslabones -agricultores, industria y distribución- y precios más justos.

La presidencia también promoverá el debate de la propuesta para regular la protección del ganado durante su transporte, teniendo en cuenta las «especificidades nacionales y geográficas» y las necesidades del sector; y sobre un proyecto para simplificar la legislación general de la UE sobre bienestar animal.

También seguirán las negociaciones sobre la regulación de material reproductivo de la plantas para garantizar la calidad de las semillas comercializadas en la UE.

Las consecuencias del ‘brexit’

La presidencia da prioridad al seguimiento del acuerdo de divorcio entre la UE y el Reino Unido; en el sector primario hay calma porque Londres pospuso hasta el 31 de enero de 2027 los controles suplementarios a las importaciones hortofrutícolas y, además, hasta 2038 la flota comunitaria tiene garantizado su acceso a las aguas británicas.