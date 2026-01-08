La Unión exige la destitución del vocal que representa a Almendralejo en la DO Cava

La organización agraria La Unión exigió este miércoles «la destitución y cese inmediato» del vocal que representa a Almendralejo en la Denominación de Origen Cava «por traicionar el interés de sus agricultores». Según recordó esta organización agraria en un comunicado de prensa, la DO cuenta en estos momentos con alrededor de 38.000 hectáreas plantadas de viñedo, de las que casi el 95% están ubicadas en Cataluña. Del resto, alrededor de 1.700 hectáreas se encuentran en el municipio de Almendralejo, que permiten una producción estimada de 8 millones de botellas elaboradas en sus cinco bodegas inscritas. «El aumento de producción y comercialización de cava en nuestra región estaba siendo constante, desde las 6.000 botellas comercializadas en el año 1983 hasta los 8 millones de botellas actuales», incidió.

Un auge de la comercialización de cava extremeño que «contrasta» con la pérdida de mercado que esta bebida ha experimentado en otras zonas geográficas, lo que ha llevado, arguye, a que en los últimos años se haya pretendido «congelar la comercialización de cava extremeño con la prohibición de permitir nuevas plantaciones de viñedo para este uso».

Decisión del ministerio

En este sentido, el Ministerio de Agricultura que es el competente a la hora de autorizar nuevas plantaciones de viñedo, desde el año 2018 viene publicando las restricciones a estas nuevas plantaciones, «amparándose» en las propuestas realizadas desde el consejo regulador de la DO, ya que hasta hace tres años la totalidad de sus vocales procedían «de la zona productora y transformadora de Cataluña».

Fue entonces cuando entró a formar parte del Consejo Regulador un vocal representando los intereses de los productores de Requena (Valencia) y de los de Almendralejo, que fue votado por los agricultores de estos territorios «para que defendieran los intereses de estas zonas productoras en expansión que no son coincidentes con los intereses de otras».

En este punto, se critica que «hace dos años el representante de Requena voto en consonancia con los de Cataluña para no permitir nuevas plantaciones y hace unos días el vocal Juan Antonio Álvarez-Lázaro de la Comunidad de Agricultores de Almendralejo-Asaja se ha abstenido en la votación», de forma que ha permitido que «no haya ningún voto en contra de impedir a los productores de Almendralejo nuevas plantaciones tal como el mercado demanda».

La Unión Extremadura esgrimió «que si te presentas a unas elecciones pidiendo el voto para defender los intereses de los agricultores de Almendralejo y luego te alineas con el interés de agricultores catalanes y en contra de los que te han votado, debes dimitir a la mayor brevedad».

Más difícil de impugnar

Asimismo, añadió, tanto el Tribunal Supremo como el TSJ de Madrid han dado la razón a Extremadura, ya que entendieron que «si tenemos más capacidad de comercialización no nos pueden afectar los problemas de otras zonas geográficas». «Ahora, al estar representados en la DO y no habernos opuesto a esta pretensión, las posibilidades de impugnación de esta restricción tiene pocos visos de prosperar», se consideró.

También UPA-UCE Extremadura rechazó el bloqueo al crecimiento del cava extremeño y denunció «la demagogia de las organizaciones agrarias que tienen representación en la DO Cava y que han votado a favor o se han abstenido». «Mientras esto ocurre, aquí en la región se rasgan las vestiduras por la decisión del ministerio», afirmó el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Óscar Llanos.

Rechazo frontal

Esta organización agraria rechaza frontalmente la decisión del Ministerio de Agricultura que impide crecer a los viticultores extremeños «a pesar de que la situación de mercado en Extremadura está siendo positiva con un crecimiento constante de la demanda en nuestros cavas, que ahora se ve condicionada por esta decisión durante los próximos tres años». «Las organizaciones cuyos representantes han votado a favor o se han abstenido» en esta votación luego «no pueden decir aquí en Extremadura que están en contra», critica Llanos.

Por ello, desde UPA-UCE exigen que «si de verdad» están en contra frente a este bloqueo, lo trasladen y voten en ese sentido sus representantes en el consejo regulador porque, de lo contrario, «lo que están haciendo es engañar a los agricultores extremeños».

Por último, UPA-UCE reclama a la Junta de Extremadura que recurra esta decisión del Ministerio de Agricultura, ya que en su opinión lastrará los intereses de los viticultores de la región durante los próximos años.

Justificación del voto

Por su parte, el vocal de Almendralejo y Requena en el Consejo Regulador de la DO Cava, Juan Antonio Álvarez Lázaro, justificó la abstención en la votación para limitar nuevas plantaciones de viñedo en la «difícil» búsqueda de un equilibrio entre la superficie de cultivo y la situación actual del mercado.

En declaraciones a la cadena COPE, Álvarez Lázaro señaló que tanto en el último año como en las previsiones actuales «va a sobrar vino base», lo que podría perjudicar el precio de la uva, «como se ha demostrado este año». Esta situación del mercado, apostilló, es el principal argumento que ha pesado en su decisión de abstenerse.