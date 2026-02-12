Cuatro posibles escenarios para un brote

Un comité de científicos que asesora al Gobierno central ha identificado cuatro escenarios plausibles como posibles orígenes del brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado a finales de noviembre en Cataluña, aunque subraya que todavía es «prematuro pronunciarse con certeza» sobre el origen del virus.

Así lo recoge un informe inicial de 71 páginas, en el que los expertos señalan que la información genética disponible hasta el momento no permite atribuir con seguridad el brote a un origen geográfico concreto, ni cerrar ninguna hipótesis mientras continúan las investigaciones judiciales y administrativas.

Las cuatro hipótesis analizadas

El documento examina, una a una, las cuatro vías consideradas más probables para la introducción del virus en territorio español. La primera es una liberación accidental desde un laboratorio de investigación, planteada inicialmente por la cercanía del foco a las instalaciones del centro CReSA-IRTA, en Cataluña, especializado en estudios sobre la PPA.

No obstante, los análisis genéticos realizados por organismos independientes descartaron cualquier coincidencia entre el virus detectado en el brote y las cepas utilizadas en dicho centro, tanto en marcadores parciales como en el genoma completo.

La segunda hipótesis es la transmisión natural desde focos activos europeos, un escenario que también pierde fuerza al comprobarse que el perfil genético del virus español no guarda una relación estrecha con los linajes dominantes en países cercanos, como Italia, lo que hace incompatible una expansión progresiva desde esos territorios.

El informe también contempla la introducción deliberada, aunque los científicos aclaran que no existen indicios concretos que apunten en esa dirección. Además, el carácter genéticamente singular del virus detectado resta peso a esta posibilidad, ya que las acciones deliberadas suelen emplear cepas bien conocidas y con comportamiento epidemiológico documentado.

El cuarto escenario es la introducción a larga distancia mediada por actividades humanas, como productos cárnicos contaminados, vehículos de transporte internacional o residuos en puertos y aeropuertos. Aunque el brote se sitúa cerca del puerto y aeropuerto de Barcelona y de zonas con alta afluencia internacional, la ausencia de jabalíes infectados en áreas intermedias hace que esta opción sea considerada de baja probabilidad.

Virulencia moderada

Más allá del origen, el comité advierte de que el virus presenta indicios de virulencia moderada, una característica que, de confirmarse, podría complicar su control. Según el informe, un virus menos letal puede prolongar el periodo infeccioso, favorecer su persistencia en la fauna silvestre y aumentar el riesgo de endemicidad.

Los modelos matemáticos citados en el estudio sugieren que esta menor patogenicidad podría facilitar su difusión, lo que obligaría a adaptar los planes de vigilancia y control en el tiempo y el espacio. En este contexto, los expertos recomiendan reforzar la gestión poblacional del jabalí, especialmente en entornos periurbanos.

Relevancia para el porcino

El informe concluye que el escenario epidemiológico es «desafiante» debido a la combinación de un virus genéticamente singular, poblaciones densas de jabalíes y entornos complejos. Una situación que mantiene en alerta al sector porcino, especialmente en comunidades con gran peso ganadero como Extremadura, donde la prevención y la vigilancia resultan clave para proteger las explotaciones y minimizar el impacto sanitario y socioeconómico.

Los científicos insisten en la necesidad de combinar vigilancia epidemiológica reforzada, caracterización molecular y gestión integrada de la fauna silvestre como estrategia esencial frente a la Peste Porcina Africana.