La Feria Espiga acogerá el Certamen Nacional de Gastronomía 2026

La III Feria Espiga, organizada por Caja Rural de Extremadura, acogerá en octubre de 2026 el Certamen Nacional de Gastronomía, una cita que reunirá a cocineros y reposteros de todo el país y pondrá en valor el producto, el talento y la identidad culinaria del territorio.

El lunes 19 de octubre estará dedicado a la cocina salada y el martes 20 a la repostería, configurando un formato que permite visibilizar distintas disciplinas y sensibilidades culinarias.

En la prueba de cocina, los participantes deberán elaborar dos platos utilizando como ingredientes principales productos profundamente ligados a la tradición extremeña. La jornada dedicada a la repostería pondrá el foco en los sabores del otoño extremeño.

El objetivo no es solo demostrar destreza técnica, sino también fomentar el uso y el conocimiento de materias primas locales, algunas de ellas con un fuerte arraigo cultural.

De esta forma, la Feria Espiga, Badajoz y Extremadura serán protagonistas del calendario gastronómico nacional en 2026.