Tradición, relevo y excelencia genética en el corazón ganadero de Cáceres

El mundo ganadero extremeño, caracterizado habitualmente por la continuidad y el respeto a las tradiciones, tiene un nuevo protagonista en el vacuno limusín: Agropecuaria Ramos Heras. Esta es una joven ganadería fundada a comienzos del 2021, pero con una gran base genética trabajada en la ganadería YT desde el año 1998. Situada estratégicamente entre Arroyo de la Luz y Malpartida de Cáceres, los ejemplares selectos de vacuno limusín de Agropecuaria Ramos Heras son premiados regularmente en los concursos morfológicos nacionales de la raza.

Ejemplares selectos de Agropecuaria Ramos Heras muestran sus cuartos traseros en Salamanq. / EL PERIÓDICO

Este año sus animales no han podido concurrir a los reputados galardones de la Feria Internacional Ganadera de Zafra y la Agroganadera de Trujillo por culpa de la dermatosis nodular contagiosa. Sin embargo, en la Feria de Salamanq, celebrada antes de que se decretara la inmovilización del ganado, los resultados del 33 Concurso Nacional de la raza limusín han sido históricos para Agropecuaria Ramos Heras, destacando el primer premio de la sección 13.1 (con Sandra), el tercer premio de la sección 11.2 (con Obdulia), el segundo premio de la sección 8 (con Vitín), el segundo premio de la sección 7 ( con Verongo PP), el tercer premio de la sección 3 (con Tiberio) el primer premio de la sección 4 (con Tristán), así como el Campeón Adulto del Concurso Nacional y Concurso Ibérico con este mismo ejemplar, así como el premio a la Mejor Ganadería. En premios también hay que destacar el campeón de machos Ungus, nacido en esta ganadería y en copropiedad con otro ganadero.

En el año 2024, un Reproductor Joven limusín de Agropecuaria Ramos Heras alcanzó en la subasta oficial de vacuno de Salamanca los 15.800 euros tras una puja que será recordada en los anales del certamen ganadero.

¿Qué ha propiciado el despegue de este hierro extremeño? En Agropecuaria Ramos Heras se conjugan la tradición ganadera de Vidal Ramos con los conocimientos de Fernando Heras- con una larga experiencia en apreciar la morfología y valorar la genética dentro de esta raza. De hecho, trabaja en la actualidad en la producción de ejemplares Polled, gen que identifica a los animales que nacen sin cuernos de forma ‘natural’. Es una nueva línea que se está potenciando desde la ganadería y que facilitaría el manejo de los mismos y fomentando así su bienestar.

En la actualidad, la ganadería cuenta con 130 madres reproductoras.

Las enfermedades que padece el ganado vacuno han supuesto para Agropecuaria Ramos Heras tener que prescindir de las más importantes ferias, que significan para esta ganadería un gran escaparate. Además, el sector vive un buen momento, con precios de la carne roja importantes. La práctica totalidad de la producción de esta pujante ganadería extremeña está vendida.