El arroz encara su campaña más incierta

A menos de un mes de que comience la campaña del arroz, el sector vive un momento de incertidumbre marcado por los excedentes de producción de la campaña 2024/25 y unos precios bajos que no cubren los costes. El aumento de las importaciones y los conflictos bélicos de telón de fondo también se suman para dibujar un panorama sombrío. ¿Será rentable sembrar arroz este año?

Tras el fangueo, labor previa antes de introducir la paja cuando se tienen los bancales llenos de agua, los productores esperan que la tierra se seque en breve. En 2024 las regiones con mayor superficie sembrada fueron Cataluña, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana. En cuanto a producción Andalucía se sitúa en primer lugar seguida de Extremadura, con 20.000 hectáreas sembradas y unas 150.000 toneladas. Sin embargo, desde UPA-UCE Extremadura se señala que el 60% de esa producción aún no se ha vendido y permanece en los graneros.

Extremadura es la única comunidad autónoma que realiza siembra directa, un método de cultivo en el que las semillas se plantan directamente en el campo definitivo, eliminando la necesidad de realizar un trasplante manual desde semilleros o viveros. Aunque esta técnica le resulta beneficiosa, la pasada campaña se perdió el 20% de la producción en ciertas variedades por las altas temperaturas continuadas. «El arroz aguanta bien las altas temperaturas, pero por la noche, cuando las plantas descansan, hubo madrugadas de más de 30 grados y fue perjudicial. Por eso no podemos hablar de tan buenos resultados como los obtenidos a nivel nacional», explica Óscar Llanos, secretario general de UPA-UCE en Extremadura y productor de arroz.

Preocupación generalizada

La preocupación generalizada en el sector marcó una reunión reciente en Zurbarán, convocada por la Plataforma del Sector Arrocero de Extremadura y en la que participaron Apag Extremadura Asaja, Aseprex, La Unión Extremadura y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.

El presidente de ASEPREX, Juan Francisco Rodríguez Chamorro, advirtió de que la situación actual es «de ruina del sector» y ha llegado a plantear incluso el riesgo de desaparición del cultivo del arroz en zonas productoras como las Vegas Altas del Guadiana.

Según ha explicado, los agricultores afrontan ya los preparativos de la campaña de 2026 mientras todavía permanece sin vender una parte muy importante de la cosecha de 2025, que podría situarse en torno al 70% de la producción.

Por su parte, el secretario general de UPE-UCE Extremadura denuncia una situación crítica. «Tenemos el 60% de la campaña del 2025 en los almacenes de las cooperativas y sin posibilidades de salida. A esto se suman los bajos precios, 250-270 euros por tonelada de arroz, 100 euros por debajo de los costes de producción. Además, no hay mercado. La entrada masiva de arroz procedente de terceros países añade más preocupación entre los agricultores», explica.

En Extremadura el número de hectáreas cultivadas de arroz ha ido bajando progresivamente por cambios de cultivo. Otro problema es que la mayoría de ellas se encuentran en las Vegas Altas del Guadiana, en zona ZEPA, lo que imposibilita el cambio de cultivo. «Si decidimos cambiar a cereal, maíz o tomate, no nos lo permiten. Sin embargo, los campos de arroz no son humedales naturales, sino artificiales», explica.

Sin cláusula de salvaguardia

Llanos añade que en la actualidad no existe una cláusula de salvaguardia del sector. Se trata de un mecanismo de defensa comercial que permite a un país suspender temporalmente concesiones arancelarias o imponer restricciones a la importación cuando un producto extranjero entra en volúmenes tan elevados o a precios tan bajos que causan, o amenazan con causar, un daño grave a los productores nacionales. Se activó de forma destacada en 2019 para el arroz índica procedente de Camboya y Myanmar (Birmania), restableciendo los aranceles que habían sido eliminados previamente.

«En Extremadura está sin vender el 60% de la producción y en Andalucía el 50%. La Unión Europea no está escuchando al sector. Del 2019 al 2022 hubo una cláusula de salvaguardia gracias a UPA-UCE y tuvimos estabilidad de precios y de mercados. Fuimos los únicos que nos personamos para conseguirla. Nosotros proponemos que a partir de 300.000 toneladas se active automáticamente la cláusula de salvaguardia y las previsiones es importar cantidades mucho mayores. No es coherente que con excedente de arroz en Europa se importe tanto producto de otros mercados. No sabemos si sembrar o no», recalca Óscar Llanos.

Especulación

El agricultor miajadeño asegura que el precio mínimo para cubrir costes sería de 370- 400 euros por tonelada. «Estamos a inicio de la campaña con una situación bélica de fondo y de inestabilidad en el precio de los combustibles. Además, todos los fertilizantes derivan del petróleo y se va a especular», señala.

Otro frente para los productores es que cada vez más hay herbicidas y fungicidas prohibidos. Desde UPA-UCE se demandan alternativas eficaces y económicas para sustituirlos. «Al final el que paga el pato es siempre al agricultor», concluye.