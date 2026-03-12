El ministerio solicita 18,1 millones de euros para OPFH extremeñas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha pedido a la Comisión Europea un total de 413 millones para organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) y sus asociaciones para 2026, 18,1 de ellos para 18 organizaciones de Extremadura.

Esta cantidad es un 5,8% superior a la del año 2025 y corresponde a una previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los programas operativos aprobados por las comunidades autónomas, según un comunicado. El ministerio ha detallado que la ayuda europea será aproximadamente el 85% de dicha cifra.

Al alza

La tendencia, tanto en ejecución como en percepción de ayudas, se mantiene al alza desde la aplicación en España de este régimen de ayudas al sector hortofrutícola en el año 1997.

España es el primer perceptor de estas ayudas europeas, con un 33% del total, seguida de Italia (29%) y Francia (15%), ha recordado el MAPA. Estas ayudas beneficiarán a 407 organizaciones de productores de frutas y hortalizas y sus asociaciones repartidas en 15 comunidades autónomas, en función del valor de la producción comercializada. Las principales perceptoras son Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura y Navarra.

Tras tres años desde el inicio de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027, por primera vez todos los programas operativos se ejecutarán en 2026 al amparo del Reglamento de los Planes Estratégicos.

El régimen de ayudas consiste en que las OPFH y sus asociaciones puedan acceder a una asistencia financiera para realizar diversas intervenciones, entre ellas las destinadas a la mejora de las infraestructuras de producción y comercialización, de la calidad o el medio ambiente, de investigación y desarrollo de métodos de producción innovadores.

Porcentajes de ayudas

Así, las OPFH se pueden beneficiar de una ayuda UE en régimen de cofinanciación del 50% del coste de los gastos efectuados (ampliable al 60%, 80% o incluso al 100% en determinados casos) hasta el límite general del 4,1% del valor de producción comercializado de cada entidad.