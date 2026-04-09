2026, el año para poner en valor el pastoreo

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la celebración del 2026 como Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo (AIPP 2026). En España, con el liderazgo de la FAO, RFEAGAS, la Fundación Entretantos y la PGEP han acordado colaborar para coordinar la difusión de proyectos, eventos y contenidos vinculados a la ganadería extensiva, las razas autóctonas y el pastoreo a lo largo de 2026.

El acuerdo está orientado a aumentar la visibilidad pública y la puesta en valor de la ganadería extensiva y del papel estratégico que desempeñan las razas autóctonas. El pastoreo se considera clave para la gestión sostenible del territorio, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de incendios, la producción de alimentos de calidad y el mantenimiento de un mundo rural vivo.

En definitiva, esta iniciativa conjunta contribuirá a acercar a la sociedad el valor de los paisajes pastoreados, el conocimiento que atesoran los sistemas pastoriles y el papel esencial de las razas ganaderas autóctonas en el patrimonio natural y cultural de España.

Un acuerdo para visibilizar la ganadería extensiva en España

A través de acciones coordinadas de comunicación, difusión y apoyo mutuo a las actividades programadas para este año, la FAO, la Fundación Entretantos, la PGEP y RFEAGAS se comprometen a poner en valor el trabajo cotidiano de los ganaderos y ganaderas que manejan el ganado en extensivo, contribuyendo así a la conservación de un patrimonio natural, genético y cultural único.

Entre otras acciones, la colaboración contempla la difusión coordinada de jornadas técnicas, encuentros, certámenes ganaderos, campañas de sensibilización y materiales divulgativos, así como la puesta en común de contenidos y recursos para acercar la realidad de la ganadería extensiva a la ciudadanía.

De este modo, se aprovechará el marco favorable del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo para situar a la ganadería extensiva y a las razas autóctonas en el centro del debate sobre sostenibilidad, la gestión del territorio, el cambio climático, la soberanía alimentaria y el desarrollo rural.

Rebaño de ovejas de raza Merina variedad Montes Universales en la vereda de 2025. / Feagas

AIPP 2026: una oportunidad global para los pastizales y el pastoreo

A propuesta del gobierno de Mongolia, y con el apoyo de 102 países, las Naciones Unidas declaró el 2026 como el Año Internacional de los Pastizales y del Pastoreo (AIPP 2026). Esta iniciativa global está liderada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que apuesta, en colaboración con entidades que defienden el pastoreo en cada país, por la puesta en valor de la importancia de los pastizales y de las comunidades pastoriles para la sostenibilidad de los ecosistemas, la seguridad alimentaria mundial y la adaptación y mitigación del cambio climático.

Los pastizales cubren una parte muy significativa de la superficie terrestre y albergan una elevada biodiversidad, además de sustentar los medios de vida de millones de personas que dependen del pastoreo. A lo largo de 2026 se desarrollará un amplio programa de actividades a escala mundial y estatal que buscará aumentar el reconocimiento de estos sistemas, promover políticas favorables que garanticen el relevo generacional y la rentabilidad de las producciones ganaderas extensivas y reforzar las alianzas entre instituciones, organizaciones y comunidades pastorales.

RFEAGAS: referencia en la defensa de las razas ganaderas selectas

La Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las asociaciones de criadores de ganado selecto y de razas puras en España. Su actividad se centra en la representación y defensa de los intereses de estas asociaciones, así como en el apoyo a los programas de cría, selección y mejora genética que garantizan la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio ganadero. Entre sus principales líneas de trabajo destacan la colaboración con las administraciones públicas en materias de genética, sanidad animal, libros genealógicos e investigaciones aplicadas, la organización de certámenes ganaderos nacionales e internacionales y el impulso de programas de formación dirigidos al sector.

La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo

La PGEP es una red de más de 650 personas y entidades comprometidas con el apoyo, la investigación y la defensa del pastoreo y la ganadería extensiva. Esta red apoya este modelo de ganadería por los enormes servicios que presta a la sociedad desde una perspectiva económica, ecológica, social, cultural y paisajística. En la Plataforma hay diversos grupos de trabajo y uno de ellos se ha constituido con el fin de impulsar en España la celebración del Año Internacional de los Pastizales y del Pastoreo.

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Fundacion Entretantos

Fundación Entretantos es una ONG de ámbito estatal que trabaja con especial atención al territorio y las gentes que lo habitan, así como en la creación de redes y en la construcción colectiva de conocimiento y acción. La organización viene desarrollando un intenso trabajo en apoyo y defensa de la ganadería extensiva y el pastoreo, organizando formaciones y jornadas, dinamizando redes y grupos de debate, publicando informes técnicos y divulgativos con un papel protagonista en la coordinación de la celebración del Año Internacional de los Pastizales y el Pastoreo en España.