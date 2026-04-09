La agroalimentación supone un 15% de la economía de Extremadura y un 19% de su empleo

Por dimensión, el sector agroalimentario extremeño es uno de los más pequeños de España: aporta un 2,8 % del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional en este ámbito. No obstante, «la región está altamente especializada en este sector» de forma que genera el 15,4 % del VAB autonómico, lo que supone 3.655 millones de euros, y es fuente del 18,8% del empleo que genera la economía extremeña (77.229 personas). La comunidad es la tercera productora española de aceite de oliva, la cuarta de ganado bovino o la sexta de vegetales frescos en España.

La relevancia de la agroalimentación (que incluye el sector primario, la industria de la alimentación, bebidas y tabaco y la comercialización) en la economía extremeña se pone de manifiesto en la sexta edición del Observatorio sobre el sector agroalimentario de las regiones españolas, un informe publicado y editado por Cajamar con la colaboración del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que se ha dado a conocer recientemente.

De acuerdo a sus datos, las 1.241 empresas de la industria agroalimentaria extremeña representan el 4,4% del total nacional y concentran el 32,1% de las manufactureras de la región. Entre ellas predominan las microempresas (68,7%).

Costes laborales

Asimismo, en el informe se apunta que «si bien la productividad del sector es inferior a la media nacional, sus costes laborales medios» se mueven en niveles «aún más bajos» que los nacionales, lo que permite que Extremadura se sitúe como el tercer sector agroalimentario más competitivo de España, «con un coste laboral por unidad de VAB un 15% inferior a la media española».

Sistema de riego en funcionamiento en una explotación agrícola. / El Periódico

En esta misma línea, destaca el estudio, «a pesar de su moderado peso en la actividad agroalimentaria nacional, en Extremadura operan el 6,8% de los grupos operativos AEI-Agri activos en España», con 36. Se trata de la Asociación Europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, integrada en la PAC para impulsar innovación práctica en agricultura, silvicultura y medio rural. Asimismo, acoge el 3,8% de los proyectos innovadores, con 27.

Exportaciones

Por otro lado, las exportaciones agroalimentarias de la región alcanzaron en 2024 un valor total de 1.746 millones de euros, el 2,4% del agregado nacional y más de la mitad (52,4%) de las expediciones de bienes de la región. «Un año más, la comunidad mantiene su perfil de exportadora neta, con un superávit de 1.397 millones de euros», se apunta.

Por otro lado, las exportaciones agroalimentarias de la región alcanzaron en 2024 un valor total de 1.746 millones de euros, el 2,4% del agregado nacional y más de la mitad (52,4%) de las expediciones de bienes de la región. «Un año más, la comunidad mantiene su perfil de exportadora neta, con un superávit de 1.397 millones de euros», se apunta.

Cerca de un tercio del conjunto de empresas manufactureras de la región pertenecen a este sector

Las conservas de verdura y frutas concentran un tercio de las exportaciones agroalimentarias extremeñas, seguidas por las grasas y aceites de origen animal o vegetal, y las frutas y frutos comestibles. Los principales destinos son Portugal, Francia, Italia y Alemania, que en conjunto adquieren el 58,1% de las exportaciones regionales.

Datos nacionales

En conjunto, el sector agroalimentario español, generó un VAB de 130.808 millones de euros en 2024, lo que supone un aumento del 3,7% en términos reales (eliminando el efecto de la inflación) respecto al año anterior. Con esta cifra, la actividad agroalimentaria aporta el 9% del VAB total de la economía española.

La relevancia del sector también se aprecia en el empleo, ya que en su conjunto representa el 11,6% de los ocupados totales que hay en España. En 2024 generó 2,55 millones de puestos de trabajo, lo que supone un ligero aumento del 1% respecto al año anterior.

La fase de comercialización es la que más aporta tanto a la economía española como al empleo, al contribuir con el 3,7% y el 5,8%, respectivamente. Le sigue el sector primario, que genera el 2,9% del VAB y el 3,5% del empleo; y, por último, la industria de la transformación con el 2,4% del VAB y el 2,3%, en cada caso.