Amalia de Sajonia cumple los cincuenta

La Cooperativa Amalia de Sajonia celebró este sábado 28 de marzo su 50 aniversario con un acto conmemorativo en los Salones Eusebia de la localidad pacense de Santa Amalia, donde reunió a socios, familiares y empresas colaboradoras para rendir homenaje a medio siglo de trayectoria de una entidad que ha crecido al ritmo de la transformación del campo extremeño.

Imagen en la que aparecen algunos de los miembros fundadores de la entidad. / El Periodico

La jornada sirvió para reunir tanto a quienes forman parte actualmente de la cooperativa como a otros socios que han estado vinculados a ella a lo largo de su historia, en un encuentro marcado por el recuerdo de sus orígenes y por una mirada compartida hacia los desafíos que afronta el sector agrícola en los próximos años.

La entidad nació en 1976 impulsada por 23 jóvenes agricultores, la mayoría menores de 30 años, que decidieron asociarse para mejorar la comercialización de sus productos y reducir costes. Juan Puerto, presidente de la cooperativa, recuerda que «la unión tenía como objetivo hacer fuerza para comprar y vender juntos y mejorar su economía familiar», en una etapa en la que el cooperativismo apenas tenía implantación en Extremadura.

El presidente de la cooperativa, Juan Puerto, interviene durante el acto. / El Periodico

Uno de los primeros grandes pasos de la cooperativa fue la construcción de un secadero con el respaldo de una entidad bancaria, una infraestructura clave para dar salida a una producción que entonces estaba centrada sobre todo en el maíz. Puerto destaca que «aquello fue el impulso definitivo para que la cooperativa echara a andar», al consolidar un proyecto que comenzaba a abrirse camino en el sector.

Asistentes al homenaje del pasado sábado 28 de marzo en Santa Amalia. / El Periodico

Cinco décadas después, la Cooperativa Amalia de Sajonia presenta una notable evolución económica y productiva, con una facturación media anual de entre 15 y 20 millones de euros y una diversificación de cultivos y servicios que refleja su capacidad de adaptación a los cambios del mercado.

En la actualidad, el tomate industrial es su principal producto, aunque maíz, arroz y olivar también tienen peso

En la actualidad, el tomate industrial es su principal producto y la cooperativa figura además entre los mayores accionistas de la industria Tomalia, mientras que el maíz y el arroz siguen teniendo peso en su actividad. A ello se suma el crecimiento experimentado por el olivar en sistema superintensivo, que ha ganado protagonismo en los últimos años dentro de la entidad.

El presidente también pone en valor la transformación del modelo de servicios, especialmente durante la última década, con una apuesta decidida por poner maquinaria a disposición de los socios. En palabras de Juan Puerto, «hemos apostado por ofrecer servicios de maquinaria desde la cooperativa para evitar que cada agricultor tenga que hacer grandes inversiones para un uso muy puntual».

Sobre la evolución del espíritu cooperativo, Puerto aduce que el sentimiento de pertenencia ha cambiado con el paso del tiempo, aunque mantiene intacta su esencia. El presidente subraya que «quien la creó la siente de una manera especial, porque incluso muchas de las instalaciones se levantaron con el trabajo de los propios socios», y añade que el objetivo sigue siendo que los agricultores sientan la cooperativa como algo propio y cercano.

Entrega de reconocimientos durante el acto del cincuenta aniversario. / El Periodico

La incorporación de nuevos miembros, especialmente jóvenes, refuerza la continuidad de un proyecto que encara el futuro con importantes retos. Entre ellos, la entidad sitúa la necesidad de seguir creciendo, invirtiendo y adaptándose a un escenario cada vez más condicionado por la competencia exterior y por la presión sobre los precios en el sector agrario.

En este sentido, Juan Puerto advierte de que «los acuerdos comerciales con terceros países están afectando a cultivos como el cereal o el arroz, que en algunos casos están por debajo de coste», una situación que obliga a las cooperativas a ganar dimensión y eficiencia para sostener la rentabilidad de las explotaciones.

Con este acto conmemorativo, la Cooperativa Amalia de Sajonia no solo ha celebrado su historia, sino que también ha reafirmado su compromiso con el desarrollo del sector agrícola y con el fortalecimiento del medio rural en Extremadura, manteniendo la unión, el apoyo mutuo y la defensa de los agricultores como principal seña de identidad desde 1976.