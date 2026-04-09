Caja Rural de Extremadura y Fedexcaza renuevan su colaboración

Caja Rural de Extremadura y Fedexcaza han firmado en Badajoz la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades para apoyar las actividades que desarrolla la federación durante la temporada.

Entre otras cosas, el acuerdo contempla «respaldar iniciativas relacionadas con la actividad cinegética, la formación y la conservación del medio natural impulsadas por Fedexcaza».

La colaboración permitirá continuar desarrollando jornadas técnicas, actividades divulgativas y otras iniciativas dirigidas a fomentar las buenas prácticas en la gestión cinegética y la defensa del entorno natural en Extremadura.

Además, en el marco de esta colaboración, Caja Rural de Extremadura participará en las actividades previstas con motivo del 40 aniversario de Fedexcaza, una efeméride que la federación celebrará a lo largo de este año con distintos actos conmemorativos vinculados al sector cinegético en la región.

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Durante la firma del acuerdo, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha señalado que «la entidad mantiene un compromiso histórico con el mundo rural extremeño y con las organizaciones que contribuyen a su desarrollo social y económico, como es el caso de la Federación Extremeña de Caza».