Caja Rural de Extremadura, patrocinador principal
La XX Feria Agroalimentaria de Santa Amalia reunió a más de 50 empresas
Después de 20 años se consolida, como se demuestra por el número de participantes y superficie expositiva
La XX Feria Agroalimentaria y Multisectorial de Santa Amalia (FEMSA) reunió a más de 50 firmas en una edición que reforzó su papel como escaparate del sector productivo regional y que contó, por primera vez, con Caja Rural de Extremadura como patrocinador principal.
En concreto, FEMSA integró empresas de distintos ámbitos, con especial presencia del sector agroalimentario, junto a maquinaria agrícola, automoción y servicios, consolidando su carácter multisectorial. Asimismo, incluyó actividades paralelas dirigidas al público general con el objetivo de fomentar el consumo de productos de proximidad.
Esta feria, después de 20 años, ha logrado consolidarse como se demuestra por el número de participantes como por la superficie expositiva, reforzando su papel como punto de encuentro entre profesionales, empresas y consumidores.
Durante el acto inaugural, el presidente de Caja Rural de Extremadura destacó el compromiso de la entidad con el sector primario, que calificó como «uno de los pilares de la economía extremeña», y subrayó la importancia de respaldar iniciativas que contribuyen a la dinamización del medio rural y al impulso de las empresas agroalimentarias.
La incorporación de Caja Rural de Extremadura como patrocinador principal se enmarca en su estrategia de la entidad de apoyo al tejido productivo y, en particular, al sector primario extremeño, considerado estratégico para el desarrollo económico de la región.
La feria se estructuró en dos espacios diferenciados. Por un lado, una carpa multisectorial de 1.600 metros cuadrados destinada a la exposición y venta de productos y servicios. Por otro, una carpa lúdica de 800 metros cuadrados orientada a degustaciones de productos locales, como embutidos y quesos, que se complementaron con actuaciones musicales durante todo el fin de semana.
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