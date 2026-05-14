Caja Rural de Extremadura abre la reserva de stands para la III Feria Agroalimentaria Espiga

Caja Rural de Extremadura ha abierto oficialmente el plazo de reserva de stands para participar en la III Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebrará del 16 al 20 de octubre en las instalaciones de IFEBA, en Badajoz. Tras el éxito de las anteriores ediciones, el certamen regresa con el objetivo de seguir impulsando el sector agroalimentario extremeño y consolidarse como uno de los principales encuentros gastronómicos y profesionales del suroeste peninsular.

La comercialización de los espacios expositivos permitirá a empresas agroalimentarias, productores, cooperativas, consejos reguladores, firmas gastronómicas y profesionales del sector mostrar sus productos, establecer contactos comerciales y participar en un evento que combina promoción, negocio, gastronomía y territorio.

La Feria Espiga volverá a convertirse durante cinco días en un gran escaparate de la calidad agroalimentaria extremeña, reuniendo a marcas, productores y profesionales de distintos puntos del país en torno a una programación que incluirá showcookings, degustaciones, catas, conferencias, mesas de debate y encuentros profesionales.

En esta tercera edición, el evento contará nuevamente con el chef Toño Pérez como embajador de la Feria, incorporándose además el reconocido chef Dani García, en una apuesta por reforzar la proyección nacional del certamen y situar la gastronomía extremeña en el centro del panorama culinario español.

Además, como principal novedad de este año, la Feria Agroalimentaria Espiga acogerá el Certamen Nacional de Gastronomía, que reunirá en Badajoz a cocineros y reposteros de todo el país. Esta cita permitirá poner en valor la destreza técnica de los profesionales participantes, así como fomentar el uso y el conocimiento de las materias primas extremeñas entre los mejores representantes de la cocina nacional.

En crecimiento

Desde la organización destacan que la Feria continúa creciendo tanto en participación como en repercusión, consolidándose como un espacio de encuentro entre el sector productor, la hostelería, la distribución alimentaria y el consumidor final. Asimismo, subrayan la importancia de este evento como motor de promoción económica, turística y gastronómica para Extremadura.

Caja Rural de Extremadura anima a todas las empresas y entidades interesadas a formalizar cuanto antes su solicitud de participación, ante la elevada demanda prevista y el interés creciente que despierta esta cita en cada edición.

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La III Feria Agroalimentaria Espiga está organizada por Caja Rural de Extremadura y cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, el Ayuntamiento de Badajoz, Extremadura Avante y la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (ACREX).