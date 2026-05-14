Extremadura, clave para Philip Morris

La presentación el pasado mes de abril del informe ‘Impacto socioeconómico de Philip Morris en España: empleo, oportunidades y progreso’, es esclarecedora de la importancia de la región dentro de la compañía. Elaborado por The European House Ambrosetti, analiza la contribución económica, fiscal y social de Philip Morris, destacando a Extremadura como una parte fundamental de la cadena de valor del sector.

Philip Morris mantiene un compromiso histórico con el sector tabaquero extremeño, que concentra el 98% de la producción nacional de tabaco. En la última década, la compañía ha invertido 230 millones de euros en la compra de hoja de tabaco extremeña, adquiriendo de media 6.500 toneladas de tabaco al año, lo que equivale aproximadamente al 30% de la producción total de la región. Además, Daniel Cuevas, ha manifestado recientemente que esta cifra se ha a incrementar en los próximos años.

Según el estudio, el cultivo del tabaco sustenta 1.900 puestos de trabajo en la comunidad autónoma y aporta 91 millones de euros en valor añadido al PIB regional, lo que representa el 0,11% de la economía de Extremadura. Asimismo, el impacto total asociado al sector equivale al 0,14% del empleo de la región.

El informe incorpora además un análisis elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), que refleja que los municipios especializados en el cultivo de tabaco registran, de media, ingresos familiares netos anuales 1.400 euros superiores y una tasa de desempleo 5,7 puntos porcentuales inferior a la de municipios comparables sin actividad tabaquera, poniendo de relieve la contribución del sector a la cohesión social y al desarrollo rural.

Daniel Cuevas, director general de Philip Morris España. / EL PERIÓDICO

Certificación de la hoja extremeña para tabaco calentado

El estudio destaca que la hoja de tabaco de Extremadura cuenta desde el año pasado con la certificación de Philip Morris para su uso en productos de tabaco calentado, en los que ya se incorpora. Este hito refuerza la sostenibilidad del cultivo y vincula la producción extremeña con la transformación industrial y tecnológica de la compañía.

Inversión en servicios y empleo en la región

Más allá del ámbito agrícola, el informe recoge la creación de dos Centros Digitales de Servicios de Información de Philip Morris: uno en Olivenza dirigido a consumidores, desarrollado mediante un plan de inversión de 32 millones de euros, y otro en Almendralejo, que presta soporte a estancos de toda España. Entre ambos centros se han generado 145 empleos, en su mayoría ocupados por personas originarias de la región. Desde su puesta en marcha en 2021, el DISC de Olivenza ha gestionado alrededor de 470.000 interacciones con cerca de 300.000 consumidores, y genera anualmente un volumen de negocio directo, indirecto e inducido de 15,6 millones de euros, con una contribución de 7,1 millones de euros al PIB local.

La cadena de valor y el futuro del sector en España

A escala nacional, el estudio sitúa la contribución total de Philip Morris a la economía española en más de 3.300 millones de euros en 2023, lo que equivale al 0,23% del PIB. Este impacto total de 3.300 millones nace de la suma de varios factores: la mayor parte, 2.600 millones, proviene de la recaudación fiscal (IVA e impuestos especiales); a esto se suman 415 millones generados por la actividad directa de la compañía y sus compras a proveedores locales; y, finalmente, 325 millones que corresponden al margen que obtienen los estancos por la venta de sus productos.

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La región se convierte así en un espacio estratégico para el futuro de la compañía en España, gracias en parte, a la certificación de la hoja de tabaco extremeña para su uso en los nuevos dispositivos que calientan el tabaco en vez de los cigarrillos tradicionales. De esta manera se avanza para que estos último sean cada vez más un objeto de museo.